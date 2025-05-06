货币 / MIRA
MIRA: MIRA Pharmaceuticals Inc
1.29 USD 0.02 (1.53%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MIRA汇率已更改-1.53%。当日，交易品种以低点1.29和高点1.35进行交易。
关注MIRA Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MIRA新闻
- MIRA股东批准收购SKNY，增加肥胖药物候选产品
- MIRA shareholders approve SKNY acquisition, adding obesity drug candidate
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.90%
- MIRA Pharmaceuticals completes phase 1 SAD trial for pain drug
- Mira Pharmaceuticals completes Phase 1 single dose trial for Ketamir-2 with no safety concerns
- Ketamir-2 shows promise in neuropathic pain treatment, study finds
- Topical Ketamir-2 shows pain relief comparable to morphine in study
- FDA clears MIRA’s IND application for neuropathic pain drug Ketamir-2
- MIRA’s obesity drug candidate shows anti-anxiety effects in study
- Mira Pharmaceuticals raises $2 million through at-the-market stock sale
- MIRA reports positive preclinical data for non-opioid pain drug
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- MIRA Pharmaceuticals' Marijuana Analog Mira-55 Shows Potent Pain Relief In Preclinical Study, Stock Jumps 50% After Hours - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- Mira Pharmaceuticals reports preclinical pain relief data and updates on SKNY merger
- MIRA Reports Up to 30% Weight Loss and Reversal of High-Calorie and Nicotine Cravings in an Animal Model of Obesity and Craving Using SKNY-1, a Drug Candidate Under Definitive Agreement for Acquisitio
- Mira Pharmaceuticals reports animal study results for SKNY-1 weight loss drug candidate
- EXCLUSIVE: MIRA Pharmaceuticals' Soon To Be Acquired Weight Loss Drug Reverses Obesity Markers And Cuts Nicotine Craving In Animal Study - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- MIRA Pharmaceuticals Announces New Data Underscoring Potential of SKNY-1 - A Drug Candidate Pending Acquisition - To Disrupt Weight Loss and Smoking Cessation Markets Without CNS Side Effects
- MIRA Pharmaceuticals’ ketamine analog accepted for publication
- MIRA Pharmaceuticals to Participate in BIO 2025 in Boston and Highlights Ongoing Progress Across Clinical Program
- MIRA Pharmaceuticals announces clinical progress and acquisition update
- MIRA Pharmaceuticals appoints new CFO
- EXCLUSIVE: Mira Pharmaceuticals Board Approves SKNY Pharma Acquisition, Establishing Combined Enterprise Value Over $60 Million - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- EXCLUSIVE: MIRA Pharmaceuticals Lead Program Ketamir-2 Shows No Brain Toxicity In FDA-Mandated Study - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
日范围
1.29 1.35
年范围
0.74 2.56
- 前一天收盘价
- 1.31
- 开盘价
- 1.32
- 卖价
- 1.29
- 买价
- 1.59
- 最低价
- 1.29
- 最高价
- 1.35
- 交易量
- 470
- 日变化
- -1.53%
- 月变化
- -5.84%
- 6个月变化
- 29.00%
- 年变化
- -1.53%
