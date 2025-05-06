통화 / MIRA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MIRA: MIRA Pharmaceuticals Inc
1.25 USD 0.02 (1.57%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MIRA 환율이 오늘 -1.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.24이고 고가는 1.29이었습니다.
MIRA Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MIRA News
- 미라, SKNY 제약 인수 승인…비만 치료제 후보 추가
- MIRA shareholders approve SKNY acquisition, adding obesity drug candidate
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.90%
- MIRA Pharmaceuticals completes phase 1 SAD trial for pain drug
- Mira Pharmaceuticals completes Phase 1 single dose trial for Ketamir-2 with no safety concerns
- Ketamir-2 shows promise in neuropathic pain treatment, study finds
- Topical Ketamir-2 shows pain relief comparable to morphine in study
- FDA clears MIRA’s IND application for neuropathic pain drug Ketamir-2
- MIRA’s obesity drug candidate shows anti-anxiety effects in study
- Mira Pharmaceuticals raises $2 million through at-the-market stock sale
- MIRA reports positive preclinical data for non-opioid pain drug
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- MIRA Pharmaceuticals' Marijuana Analog Mira-55 Shows Potent Pain Relief In Preclinical Study, Stock Jumps 50% After Hours - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- Mira Pharmaceuticals reports preclinical pain relief data and updates on SKNY merger
- MIRA Reports Up to 30% Weight Loss and Reversal of High-Calorie and Nicotine Cravings in an Animal Model of Obesity and Craving Using SKNY-1, a Drug Candidate Under Definitive Agreement for Acquisitio
- Mira Pharmaceuticals reports animal study results for SKNY-1 weight loss drug candidate
- EXCLUSIVE: MIRA Pharmaceuticals' Soon To Be Acquired Weight Loss Drug Reverses Obesity Markers And Cuts Nicotine Craving In Animal Study - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- MIRA Pharmaceuticals Announces New Data Underscoring Potential of SKNY-1 - A Drug Candidate Pending Acquisition - To Disrupt Weight Loss and Smoking Cessation Markets Without CNS Side Effects
- MIRA Pharmaceuticals’ ketamine analog accepted for publication
- MIRA Pharmaceuticals to Participate in BIO 2025 in Boston and Highlights Ongoing Progress Across Clinical Program
- MIRA Pharmaceuticals announces clinical progress and acquisition update
- MIRA Pharmaceuticals appoints new CFO
- EXCLUSIVE: Mira Pharmaceuticals Board Approves SKNY Pharma Acquisition, Establishing Combined Enterprise Value Over $60 Million - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- EXCLUSIVE: MIRA Pharmaceuticals Lead Program Ketamir-2 Shows No Brain Toxicity In FDA-Mandated Study - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
일일 변동 비율
1.24 1.29
년간 변동
0.74 2.56
- 이전 종가
- 1.27
- 시가
- 1.29
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- 저가
- 1.24
- 고가
- 1.29
- 볼륨
- 331
- 일일 변동
- -1.57%
- 월 변동
- -8.76%
- 6개월 변동
- 25.00%
- 년간 변동율
- -4.58%
20 9월, 토요일