MDWD: MediWound Ltd
17.09 USD 0.05 (0.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDWD за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.01, а максимальная — 17.89.
Следите за динамикой MediWound Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.01 17.89
Годовой диапазон
14.14 22.50
- Предыдущее закрытие
- 17.14
- Open
- 17.81
- Bid
- 17.09
- Ask
- 17.39
- Low
- 17.01
- High
- 17.89
- Объем
- 216
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 3.33%
- 6-месячное изменение
- 11.48%
- Годовое изменение
- -1.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.