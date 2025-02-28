Währungen / MDWD
MDWD: MediWound Ltd
17.26 USD 0.01 (0.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDWD hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.24 bis zu einem Hoch von 17.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die MediWound Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.24 17.41
Jahresspanne
14.14 22.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.25
- Eröffnung
- 17.41
- Bid
- 17.26
- Ask
- 17.56
- Tief
- 17.24
- Hoch
- 17.41
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 4.35%
- 6-Monatsänderung
- 12.59%
- Jahresänderung
- -0.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K