Divisas / MDWD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MDWD: MediWound Ltd
16.71 USD 0.38 (2.22%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MDWD de hoy ha cambiado un -2.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.68, mientras que el máximo ha alcanzado 17.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MediWound Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDWD News
- MediWound at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth and Challenges
- MediWound Is A Buy Opportunity On The Dip (NASDAQ:MDWD)
- Mediwound earnings missed by $0.66, revenue topped estimates
- MediWound (MDWD) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- MediWound study shows link between wound bed preparation and healing
- Nektar Therapeutics (NKTR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stevanato Group (STVN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Here's What Could Help MediWound (MDWD) Maintain Its Recent Price Strength
- Vericel Corporation: Moving From Sell To Neutral (NASDAQ:VCEL)
- Oppenheimer assumes MediWound stock at outperform, sets $34 PT
- Accenture To Rally More Than 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Becton Dickinson (NYSE:BDX), Accenture (NYSE:ACN)
- H.C. Wainwright lifts MediWound stock target to $31, maintains buy
- Mediwound earnings beat by $0.58, revenue fell short of estimates
- MediWound Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- MediWound Ltd. (MDWD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MediWound shares rise as Q4 loss is narrower than expected
- This CoStar Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Altimmune (NASDAQ:ALT)
Rango diario
16.68 17.17
Rango anual
14.14 22.50
- Cierres anteriores
- 17.09
- Open
- 17.00
- Bid
- 16.71
- Ask
- 17.01
- Low
- 16.68
- High
- 17.17
- Volumen
- 227
- Cambio diario
- -2.22%
- Cambio mensual
- 1.03%
- Cambio a 6 meses
- 9.00%
- Cambio anual
- -3.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B