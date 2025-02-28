Moedas / MDWD
MDWD: MediWound Ltd
16.98 USD 0.27 (1.62%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MDWD para hoje mudou para 1.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.71 e o mais alto foi 17.12.
Veja a dinâmica do par de moedas MediWound Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MDWD Notícias
Faixa diária
16.71 17.12
Faixa anual
14.14 22.50
- Fechamento anterior
- 16.71
- Open
- 16.71
- Bid
- 16.98
- Ask
- 17.28
- Low
- 16.71
- High
- 17.12
- Volume
- 67
- Mudança diária
- 1.62%
- Mudança mensal
- 2.66%
- Mudança de 6 meses
- 10.76%
- Mudança anual
- -2.41%
