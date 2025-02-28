Devises / MDWD
MDWD: MediWound Ltd
16.98 USD 0.27 (1.57%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MDWD a changé de -1.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.91 et à un maximum de 17.41.
Suivez la dynamique MediWound Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MDWD Nouvelles
- MediWound at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth and Challenges
- MediWound Is A Buy Opportunity On The Dip (NASDAQ:MDWD)
- Mediwound earnings missed by $0.66, revenue topped estimates
- MediWound (MDWD) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- MediWound study shows link between wound bed preparation and healing
- Nektar Therapeutics (NKTR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stevanato Group (STVN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Here's What Could Help MediWound (MDWD) Maintain Its Recent Price Strength
- Vericel Corporation: Moving From Sell To Neutral (NASDAQ:VCEL)
- Oppenheimer assumes MediWound stock at outperform, sets $34 PT
- Accenture To Rally More Than 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Becton Dickinson (NYSE:BDX), Accenture (NYSE:ACN)
- H.C. Wainwright lifts MediWound stock target to $31, maintains buy
- Mediwound earnings beat by $0.58, revenue fell short of estimates
- MediWound Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- MediWound Ltd. (MDWD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MediWound shares rise as Q4 loss is narrower than expected
- This CoStar Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Altimmune (NASDAQ:ALT)
Range quotidien
16.91 17.41
Range Annuel
14.14 22.50
- Clôture Précédente
- 17.25
- Ouverture
- 17.41
- Bid
- 16.98
- Ask
- 17.28
- Plus Bas
- 16.91
- Plus Haut
- 17.41
- Volume
- 222
- Changement quotidien
- -1.57%
- Changement Mensuel
- 2.66%
- Changement à 6 Mois
- 10.76%
- Changement Annuel
- -2.41%
20 septembre, samedi