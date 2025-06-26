КотировкиРазделы
LOPE
LOPE: Grand Canyon Education Inc

207.80 USD 1.32 (0.64%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LOPE за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 204.98, а максимальная — 208.66.

Следите за динамикой Grand Canyon Education Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
204.98 208.66
Годовой диапазон
130.69 211.31
Предыдущее закрытие
206.48
Open
206.59
Bid
207.80
Ask
208.10
Low
204.98
High
208.66
Объем
358
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
4.11%
6-месячное изменение
20.84%
Годовое изменение
46.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.