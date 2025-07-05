Dövizler / LOPE
LOPE: Grand Canyon Education Inc
209.82 USD 0.65 (0.31%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LOPE fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 207.96 ve Yüksek fiyatı olarak 210.66 aralığında işlem gördü.
Grand Canyon Education Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LOPE haberleri
Günlük aralık
207.96 210.66
Yıllık aralık
130.69 211.31
- Önceki kapanış
- 209.17
- Açılış
- 210.08
- Satış
- 209.82
- Alış
- 210.12
- Düşük
- 207.96
- Yüksek
- 210.66
- Hacim
- 508
- Günlük değişim
- 0.31%
- Aylık değişim
- 5.13%
- 6 aylık değişim
- 22.01%
- Yıllık değişim
- 47.70%
21 Eylül, Pazar