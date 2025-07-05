FiyatlarBölümler
Dövizler / LOPE
Geri dön - Hisse senetleri

LOPE: Grand Canyon Education Inc

209.82 USD 0.65 (0.31%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LOPE fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 207.96 ve Yüksek fiyatı olarak 210.66 aralığında işlem gördü.

Grand Canyon Education Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LOPE haberleri

Günlük aralık
207.96 210.66
Yıllık aralık
130.69 211.31
Önceki kapanış
209.17
Açılış
210.08
Satış
209.82
Alış
210.12
Düşük
207.96
Yüksek
210.66
Hacim
508
Günlük değişim
0.31%
Aylık değişim
5.13%
6 aylık değişim
22.01%
Yıllık değişim
47.70%
21 Eylül, Pazar