통화 / LOPE
LOPE: Grand Canyon Education Inc
209.82 USD 0.65 (0.31%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LOPE 환율이 오늘 0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 207.96이고 고가는 210.66이었습니다.
Grand Canyon Education Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
207.96 210.66
년간 변동
130.69 211.31
- 이전 종가
- 209.17
- 시가
- 210.08
- Bid
- 209.82
- Ask
- 210.12
- 저가
- 207.96
- 고가
- 210.66
- 볼륨
- 508
- 일일 변동
- 0.31%
- 월 변동
- 5.13%
- 6개월 변동
- 22.01%
- 년간 변동율
- 47.70%
