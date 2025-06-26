货币 / LOPE
LOPE: Grand Canyon Education Inc
208.67 USD 0.87 (0.42%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LOPE汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点207.87和高点208.69进行交易。
关注Grand Canyon Education Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
207.87 208.69
年范围
130.69 211.31
- 前一天收盘价
- 207.80
- 开盘价
- 208.04
- 卖价
- 208.67
- 买价
- 208.97
- 最低价
- 207.87
- 最高价
- 208.69
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.42%
- 月变化
- 4.55%
- 6个月变化
- 21.34%
- 年变化
- 46.89%
