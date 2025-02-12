Валюты / KRNT
KRNT: Kornit Digital Ltd
14.48 USD 0.15 (1.05%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRNT за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.21, а максимальная — 14.59.
Следите за динамикой Kornit Digital Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KRNT
Дневной диапазон
14.21 14.59
Годовой диапазон
14.09 34.29
- Предыдущее закрытие
- 14.33
- Open
- 14.38
- Bid
- 14.48
- Ask
- 14.78
- Low
- 14.21
- High
- 14.59
- Объем
- 540
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- -1.50%
- 6-месячное изменение
- -24.11%
- Годовое изменение
- -43.92%
