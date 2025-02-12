КотировкиРазделы
KRNT: Kornit Digital Ltd

14.48 USD 0.15 (1.05%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KRNT за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.21, а максимальная — 14.59.

Дневной диапазон
14.21 14.59
Годовой диапазон
14.09 34.29
Предыдущее закрытие
14.33
Open
14.38
Bid
14.48
Ask
14.78
Low
14.21
High
14.59
Объем
540
Дневное изменение
1.05%
Месячное изменение
-1.50%
6-месячное изменение
-24.11%
Годовое изменение
-43.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.