KRNT: Kornit Digital Ltd
14.83 USD 0.70 (4.95%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRNTの今日の為替レートは、4.95%変化しました。日中、通貨は1あたり14.18の安値と14.96の高値で取引されました。
Kornit Digital Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
14.18 14.96
1年のレンジ
14.09 34.29
- 以前の終値
- 14.13
- 始値
- 14.42
- 買値
- 14.83
- 買値
- 15.13
- 安値
- 14.18
- 高値
- 14.96
- 出来高
- 747
- 1日の変化
- 4.95%
- 1ヶ月の変化
- 0.88%
- 6ヶ月の変化
- -22.27%
- 1年の変化
- -42.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K