Valute / KRNT
KRNT: Kornit Digital Ltd
14.47 USD 0.36 (2.43%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KRNT ha avuto una variazione del -2.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.44 e ad un massimo di 15.04.
Segui le dinamiche di Kornit Digital Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KRNT News
Intervallo Giornaliero
14.44 15.04
Intervallo Annuale
14.09 34.29
- Chiusura Precedente
- 14.83
- Apertura
- 14.85
- Bid
- 14.47
- Ask
- 14.77
- Minimo
- 14.44
- Massimo
- 15.04
- Volume
- 1.117 K
- Variazione giornaliera
- -2.43%
- Variazione Mensile
- -1.56%
- Variazione Semestrale
- -24.16%
- Variazione Annuale
- -43.96%
20 settembre, sabato