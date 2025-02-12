QuotazioniSezioni
Valute / KRNT
Tornare a Azioni

KRNT: Kornit Digital Ltd

14.47 USD 0.36 (2.43%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KRNT ha avuto una variazione del -2.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.44 e ad un massimo di 15.04.

Segui le dinamiche di Kornit Digital Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRNT News

Intervallo Giornaliero
14.44 15.04
Intervallo Annuale
14.09 34.29
Chiusura Precedente
14.83
Apertura
14.85
Bid
14.47
Ask
14.77
Minimo
14.44
Massimo
15.04
Volume
1.117 K
Variazione giornaliera
-2.43%
Variazione Mensile
-1.56%
Variazione Semestrale
-24.16%
Variazione Annuale
-43.96%
20 settembre, sabato