KRNT: Kornit Digital Ltd
14.36 USD 0.23 (1.63%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KRNT para hoje mudou para 1.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.18 e o mais alto foi 14.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Kornit Digital Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KRNT Notícias
- Promos Ink adiciona Kornit Apollo para aumentar capacidade de produção digital
- Promos Ink adds Kornit Apollo to boost digital production capacity
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kornit Digital Stock?
- Earnings call transcript: Kornit Digital Q2 2025 sees mixed results
- Kornit Digital: Weak Outlook Likely To Keep In The Penalty Box For Longer - Hold (KRNT)
- Kornit Digital schedules 2025 annual shareholder meeting for September 15
- Cantor Fitzgerald lowers Kornit Digital stock price target to $28.50
- Kornit Digital (KRNT) Q2 Earnings Top Estimates
- Vestis (VSTS) Q3 Earnings Meet Estimates
- Quad/Graphics (QUAD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Artisan International Small-Mid Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ARTJX)
- Kornit Digital to Participate in the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference
- Kornit Digital partners with MAS Holdings for agile fashion production
- Kornit Digital stock target raised to $30 at Needham
- AbbVie, Nvidia, and Exelixis Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tower Semiconductor Posts Upbeat Earnings, Joins Nutex Health, Kornit Digital, Tencent Music Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Everus Construction Group (NYSE:ECG), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Kornit Digital shares fall as Q1 results fail to impress
- Kornit Digital Ltd earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Kornit Digital Q4: Business Model Change Gaining Traction But Shares Fully Valued (KRNT)
- Kornit Digital Ltd. (KRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
14.18 14.67
Faixa anual
14.09 34.29
- Fechamento anterior
- 14.13
- Open
- 14.42
- Bid
- 14.36
- Ask
- 14.66
- Low
- 14.18
- High
- 14.67
- Volume
- 186
- Mudança diária
- 1.63%
- Mudança mensal
- -2.31%
- Mudança de 6 meses
- -24.74%
- Mudança anual
- -44.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh