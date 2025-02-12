Divisas / KRNT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KRNT: Kornit Digital Ltd
14.13 USD 0.35 (2.42%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KRNT de hoy ha cambiado un -2.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.10, mientras que el máximo ha alcanzado 14.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kornit Digital Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRNT News
- Promos Ink añade Kornit Apollo para impulsar su capacidad de producción digital
- Promos Ink adds Kornit Apollo to boost digital production capacity
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kornit Digital Stock?
- Earnings call transcript: Kornit Digital Q2 2025 sees mixed results
- Kornit Digital: Weak Outlook Likely To Keep In The Penalty Box For Longer - Hold (KRNT)
- Kornit Digital schedules 2025 annual shareholder meeting for September 15
- Cantor Fitzgerald lowers Kornit Digital stock price target to $28.50
- Kornit Digital (KRNT) Q2 Earnings Top Estimates
- Vestis (VSTS) Q3 Earnings Meet Estimates
- Quad/Graphics (QUAD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Artisan International Small-Mid Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ARTJX)
- Kornit Digital to Participate in the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference
- Kornit Digital partners with MAS Holdings for agile fashion production
- Kornit Digital stock target raised to $30 at Needham
- AbbVie, Nvidia, and Exelixis Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tower Semiconductor Posts Upbeat Earnings, Joins Nutex Health, Kornit Digital, Tencent Music Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Everus Construction Group (NYSE:ECG), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Kornit Digital shares fall as Q1 results fail to impress
- Kornit Digital Ltd earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Kornit Digital Q4: Business Model Change Gaining Traction But Shares Fully Valued (KRNT)
- Kornit Digital Ltd. (KRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
14.10 14.67
Rango anual
14.09 34.29
- Cierres anteriores
- 14.48
- Open
- 14.46
- Bid
- 14.13
- Ask
- 14.43
- Low
- 14.10
- High
- 14.67
- Volumen
- 584
- Cambio diario
- -2.42%
- Cambio mensual
- -3.88%
- Cambio a 6 meses
- -25.94%
- Cambio anual
- -45.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B