Dövizler / KRNT
KRNT: Kornit Digital Ltd

14.47 USD 0.36 (2.43%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KRNT fiyatı bugün -2.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.44 ve Yüksek fiyatı olarak 15.04 aralığında işlem gördü.

Kornit Digital Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

KRNT haberleri

Günlük aralık
14.44 15.04
Yıllık aralık
14.09 34.29
Önceki kapanış
14.83
Açılış
14.85
Satış
14.47
Alış
14.77
Düşük
14.44
Yüksek
15.04
Hacim
1.117 K
Günlük değişim
-2.43%
Aylık değişim
-1.56%
6 aylık değişim
-24.16%
Yıllık değişim
-43.96%
21 Eylül, Pazar