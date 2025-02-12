Dövizler / KRNT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KRNT: Kornit Digital Ltd
14.47 USD 0.36 (2.43%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KRNT fiyatı bugün -2.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.44 ve Yüksek fiyatı olarak 15.04 aralığında işlem gördü.
Kornit Digital Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRNT haberleri
- Promos Ink, dijital üretim kapasitesini artırmak için Kornit Apollo’yu ekledi
- Promos Ink adds Kornit Apollo to boost digital production capacity
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kornit Digital Stock?
- Earnings call transcript: Kornit Digital Q2 2025 sees mixed results
- Kornit Digital: Weak Outlook Likely To Keep In The Penalty Box For Longer - Hold (KRNT)
- Kornit Digital schedules 2025 annual shareholder meeting for September 15
- Cantor Fitzgerald lowers Kornit Digital stock price target to $28.50
- Kornit Digital (KRNT) Q2 Earnings Top Estimates
- Vestis (VSTS) Q3 Earnings Meet Estimates
- Quad/Graphics (QUAD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Artisan International Small-Mid Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ARTJX)
- Kornit Digital to Participate in the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference
- Kornit Digital partners with MAS Holdings for agile fashion production
- Kornit Digital stock target raised to $30 at Needham
- AbbVie, Nvidia, and Exelixis Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tower Semiconductor Posts Upbeat Earnings, Joins Nutex Health, Kornit Digital, Tencent Music Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Everus Construction Group (NYSE:ECG), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Kornit Digital shares fall as Q1 results fail to impress
- Kornit Digital Ltd earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Kornit Digital Q4: Business Model Change Gaining Traction But Shares Fully Valued (KRNT)
- Kornit Digital Ltd. (KRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
14.44 15.04
Yıllık aralık
14.09 34.29
- Önceki kapanış
- 14.83
- Açılış
- 14.85
- Satış
- 14.47
- Alış
- 14.77
- Düşük
- 14.44
- Yüksek
- 15.04
- Hacim
- 1.117 K
- Günlük değişim
- -2.43%
- Aylık değişim
- -1.56%
- 6 aylık değişim
- -24.16%
- Yıllık değişim
- -43.96%
21 Eylül, Pazar