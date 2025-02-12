货币 / KRNT
KRNT: Kornit Digital Ltd
14.48 USD 0.15 (1.05%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KRNT汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点14.21和高点14.59进行交易。
关注Kornit Digital Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRNT新闻
- Promos Ink引入Kornit Apollo增强数字印刷产能
- Promos Ink adds Kornit Apollo to boost digital production capacity
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kornit Digital Stock?
- Earnings call transcript: Kornit Digital Q2 2025 sees mixed results
- Kornit Digital: Weak Outlook Likely To Keep In The Penalty Box For Longer - Hold (KRNT)
- Kornit Digital schedules 2025 annual shareholder meeting for September 15
- Cantor Fitzgerald lowers Kornit Digital stock price target to $28.50
- Kornit Digital (KRNT) Q2 Earnings Top Estimates
- Vestis (VSTS) Q3 Earnings Meet Estimates
- Quad/Graphics (QUAD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Artisan International Small-Mid Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ARTJX)
- Kornit Digital to Participate in the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference
- Kornit Digital partners with MAS Holdings for agile fashion production
- Kornit Digital stock target raised to $30 at Needham
- AbbVie, Nvidia, and Exelixis Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tower Semiconductor Posts Upbeat Earnings, Joins Nutex Health, Kornit Digital, Tencent Music Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Everus Construction Group (NYSE:ECG), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Kornit Digital shares fall as Q1 results fail to impress
- Kornit Digital Ltd earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Kornit Digital Q4: Business Model Change Gaining Traction But Shares Fully Valued (KRNT)
- Kornit Digital Ltd. (KRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
14.21 14.59
年范围
14.09 34.29
- 前一天收盘价
- 14.33
- 开盘价
- 14.38
- 卖价
- 14.48
- 买价
- 14.78
- 最低价
- 14.21
- 最高价
- 14.59
- 交易量
- 540
- 日变化
- 1.05%
- 月变化
- -1.50%
- 6个月变化
- -24.11%
- 年变化
- -43.92%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值