Währungen / KRNT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KRNT: Kornit Digital Ltd
14.79 USD 0.04 (0.27%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRNT hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.70 bis zu einem Hoch von 15.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kornit Digital Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRNT News
- Promos Ink erweitert digitale Produktionskapazität mit Kornit Apollo
- Promos Ink adds Kornit Apollo to boost digital production capacity
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kornit Digital Stock?
- Earnings call transcript: Kornit Digital Q2 2025 sees mixed results
- Kornit Digital: Weak Outlook Likely To Keep In The Penalty Box For Longer - Hold (KRNT)
- Kornit Digital schedules 2025 annual shareholder meeting for September 15
- Cantor Fitzgerald lowers Kornit Digital stock price target to $28.50
- Kornit Digital (KRNT) Q2 Earnings Top Estimates
- Vestis (VSTS) Q3 Earnings Meet Estimates
- Quad/Graphics (QUAD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Artisan International Small-Mid Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ARTJX)
- Kornit Digital to Participate in the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference
- Kornit Digital partners with MAS Holdings for agile fashion production
- Kornit Digital stock target raised to $30 at Needham
- AbbVie, Nvidia, and Exelixis Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tower Semiconductor Posts Upbeat Earnings, Joins Nutex Health, Kornit Digital, Tencent Music Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Everus Construction Group (NYSE:ECG), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Kornit Digital shares fall as Q1 results fail to impress
- Kornit Digital Ltd earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Kornit Digital Q4: Business Model Change Gaining Traction But Shares Fully Valued (KRNT)
- Kornit Digital Ltd. (KRNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
14.70 15.04
Jahresspanne
14.09 34.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.83
- Eröffnung
- 14.85
- Bid
- 14.79
- Ask
- 15.09
- Tief
- 14.70
- Hoch
- 15.04
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 0.61%
- 6-Monatsänderung
- -22.48%
- Jahresänderung
- -42.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K