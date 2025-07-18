КотировкиРазделы
KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF

11.29 USD 0.03 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KNOW за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.29, а максимальная — 11.33.

Следите за динамикой Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций KNOW сегодня?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) сегодня оценивается на уровне 11.29. Инструмент торгуется в пределах 11.29 - 11.33, вчерашнее закрытие составило 11.26, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF в настоящее время оценивается в 11.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.77% и USD. Отслеживайте движения KNOW на графике в реальном времени.

Как купить акции KNOW?

Вы можете купить акции Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) по текущей цене 11.29. Ордера обычно размещаются около 11.29 или 11.59, тогда как 4 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KNOW?

Инвестирование в Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF предполагает учет годового диапазона 9.59 - 11.48 и текущей цены 11.29. Многие сравнивают -0.53% и 14.74% перед размещением ордеров на 11.29 или 11.59. Изучайте ежедневные изменения цены KNOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?

Самая высокая цена Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) за последний год составила 11.48. Акции заметно колебались в пределах 9.59 - 11.48, сравнение с 11.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?

Самая низкая цена Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) за год составила 9.59. Сравнение с текущими 11.29 и 9.59 - 11.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KNOW?

В прошлом Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.26 и 3.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.29 11.33
Годовой диапазон
9.59 11.48
Предыдущее закрытие
11.26
Open
11.33
Bid
11.29
Ask
11.59
Low
11.29
High
11.33
Объем
4
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
-0.53%
6-месячное изменение
14.74%
Годовое изменение
3.77%
24 октября, пятница
12:30
USD
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.3%
Прог.
Пред.
0.4%
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.2%
Прог.
Пред.
0.3%
12:30
USD
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
3.0%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
3.0%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
0.3%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс потребительских цен
Акт.
324.368
Прог.
Пред.
323.364
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
Прог.
0.694 млн
Пред.
0.800 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
Прог.
-1.0%
Пред.
20.5%
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
53.6
Прог.
55.0
Пред.
55.0
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
50.3
Прог.
51.2
Пред.
51.2
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.6%
Прог.
4.6%
Пред.
4.6%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.9%
Прог.
3.7%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
548
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.