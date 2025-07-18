- Обзор рынка
KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF
Курс KNOW за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.29, а максимальная — 11.33.
Следите за динамикой Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KNOW
- Акции Knowit AB выросли после отчета за третий квартал 2025 года
- Earnings call transcript: Knowit AB sees stock surge after Q3 2025 results
- Earnings call transcript: Know IT AB’s Q2 2025 results show sales drop
- Know IT Q2 2025 presentation slides: Revenue decline continues amid strategic acquisitions
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KNOW сегодня?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) сегодня оценивается на уровне 11.29. Инструмент торгуется в пределах 11.29 - 11.33, вчерашнее закрытие составило 11.26, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF в настоящее время оценивается в 11.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.77% и USD. Отслеживайте движения KNOW на графике в реальном времени.
Как купить акции KNOW?
Вы можете купить акции Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) по текущей цене 11.29. Ордера обычно размещаются около 11.29 или 11.59, тогда как 4 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KNOW?
Инвестирование в Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF предполагает учет годового диапазона 9.59 - 11.48 и текущей цены 11.29. Многие сравнивают -0.53% и 14.74% перед размещением ордеров на 11.29 или 11.59. Изучайте ежедневные изменения цены KNOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?
Самая высокая цена Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) за последний год составила 11.48. Акции заметно колебались в пределах 9.59 - 11.48, сравнение с 11.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?
Самая низкая цена Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) за год составила 9.59. Сравнение с текущими 11.29 и 9.59 - 11.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KNOW?
В прошлом Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.26 и 3.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.26
- Open
- 11.33
- Bid
- 11.29
- Ask
- 11.59
- Low
- 11.29
- High
- 11.33
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- -0.53%
- 6-месячное изменение
- 14.74%
- Годовое изменение
- 3.77%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 324.368
- Прог.
- Пред.
- 323.364
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
- 53.6
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
- 50.3
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
- 3.9%
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.