QuotazioniSezioni
Valute / KNOW
Tornare a Azioni

KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF

11.29 USD 0.03 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KNOW ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.29 e ad un massimo di 11.33.

Segui le dinamiche di Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNOW News

Applicazioni di Trading per KNOW

Volatrend
Darko Licardo
Indicatori
VolaTrend - Smart Volatility Trend Analyzer Transform your trading with instant market condition recognition - know whether to trend trade or range trade at a single glance! What Makes VolaTrend Different? Tired of cluttered charts with multiple indicators? VolaTrend revolutionizes market analysis by combining three powerful volatility indicators into ONE intelligent system that gives you instant market clarity through a single, customizable button. No more guessing. No more chart clutter. Ju
Prop Trading Code
Thomas Bradley Butler
Indicatori
PLEASE NOTE THIS IS PROACTIVE PRODUCT, NOT A DONE FOR YOU SET AND FORGET.  YOU MUST KNOW ABOUT OTPIMIZATION AND WANT TO BUILD YOUR OWN EA .  Prop Trading Code is one of a kind product that lets you build your own prop trading EA to attempt to pass a challenge taking it buy each day.   This is a generator that has all the conditions to generate a code that you can then use to build your own prop trading EA in your strategy tester. This empowers the trader to generate, define, build, alter and use
Quant Generator
Thomas Bradley Butler
Experts
PLEASE READ.  THIS IS A PROACTIVE PRODUCT AND REQURES ONE TO KNOW THIER RISK.  YOU MUST OPTIMIZE AS THIS IS A GENERATOR AND USES THE GENETIC OPTIMIZER IN THE MT5 PLATFROM TO GENENRATE THE SIGNALS. THERE ARE DROP-DOWN MENUS TO CHOOSE YOUR PARAMETERS FOR THE PRICE ACTION TO AND RISK. YOU MUST OPTIMIZE BEFORE TEST AND USE! Quant Generator EA Overview: The Quant Generator EA for MetaTrader 5 (MT5) is a powerful tool designed to facilitate the systematic creation and optimization of trading strategie
Quantile Moving Average Channels
Thore Johannsen
Indicatori
Quantile Moving Average Channels "KNOW WHERE OTHER MARKET PARTICIPANTS ACT" General See where zones of interest exist with quantile MA channels. It plots three lines on the main chart: two outer lines and a mid line. Most of all commonly used moving averages are between the upper and the lower band,  if the input parameters are chosen properly. This means that if the channel is relatively small, other market participants that rely on moving averages may act if the price action is near the midli
Stargogs Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
3.25 (4)
Experts
Stargogs Spike Catcher EA V3 !!!PLEASE MESSAGE ME AFTER PURCHASING THE EA I WILL HELP AND SET IT UP FOR YOU OR I'LL SEND YOU THE RIGHT SETFILES!!! !!! IMPORTANT THIS ROBOT WON'T WORK OR MAKE PROFIT WITH DEFAULT SETTINGS!!! With The Right Settings so that you can make your daily or monthly Income. This Is the best version so far. With the right Parameters you won't fail. I will also show you the results. In Version 3.0 you can Switch on/off to Choose on which indices to catch spikes on Boom and
Martina Advisor
Giovanna Talio
Experts
100 % PER MONTH PROFIT---- MY NEW SIGNAL HERE ------->   https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signals+My# THANKS FOR TRUST IN OUR PRODUCT AND SUPPORT US ! Martina Advisor 2021 is a 100 % Automatic System . Based on severals indicators on different timeframes and a SECRET TRENDING INDICATOR BUILT IN SYSTEM CHARACTERISTICS: TAKE PROFIT AND STOP LOSS FOR EVERY POSITION SIMPLE SETTINGS PLUG AND PLAY  RECOVERING SYSTEM FOR EVERY LOSS STARTING ALSO FROM 560 USD CENTS PASSED STRES
Dynamic Semi Auto Pilot MT4 Bot
Abhijeet Doiphode
Experts
****NE PAS TESTER AVEC LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT. TÉLÉCHARGER LES PRÉRÉGLAGES DE BOT POUR TESTER LE CONTACT POUR LES OFFRES INDIVIDUELLES / DISTRIBUTEURS**** TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO È UNA TENDENZA DI MERCATO A BREVE O LUNGO TERMINE PER UTILIZZARE QUESTO BOT NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE !! ! Sommario: Questo è un BOT SEMI-AUTOMATICO che funziona su qualsiasi lasso di tempo, qualsiasi coppia di valute e più intervalli di tempo per la stessa coppia contemporaneamente. Seleziona Direzione comme
The Phoenix Program EA
Gregory Sajous
Utilità
PLEASE NOTE:   The "AUTO" function of the EA has NOT yet been activated . It's still ongoing testing. Once it becomes available, clients will get a free upgrade to EA 2.0                        Also .... PLEASE follow the instructions below in order for the functions to work properly. Introduction: The Phoenix Project (EA) Our Expert Advisor is both refined and practical. It is geared towards helping the traders be constantly aware of their risk PER trade while it helps them manage that risk.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KNOW oggi?

Oggi le azioni Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF sono prezzate a 11.29. Viene scambiato all'interno di 11.29 - 11.33, la chiusura di ieri è stata 11.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KNOW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF pagano dividendi?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF è attualmente valutato a 11.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KNOW.

Come acquistare azioni KNOW?

Puoi acquistare azioni Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF al prezzo attuale di 11.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.29 o 11.59, mentre 4 e -0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KNOW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KNOW?

Investire in Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF implica considerare l'intervallo annuale 9.59 - 11.48 e il prezzo attuale 11.29. Molti confrontano -0.53% e 14.74% prima di effettuare ordini su 11.29 o 11.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KNOW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?

Il prezzo massimo di Direxion All Cap Insider Sentiment Shares nell'ultimo anno è stato 11.48. All'interno di 9.59 - 11.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?

Il prezzo più basso di Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) nel corso dell'anno è stato 9.59. Confrontandolo con gli attuali 11.29 e 9.59 - 11.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KNOW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KNOW?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.26 e 3.77%.

Intervallo Giornaliero
11.29 11.33
Intervallo Annuale
9.59 11.48
Chiusura Precedente
11.26
Apertura
11.33
Bid
11.29
Ask
11.59
Minimo
11.29
Massimo
11.33
Volume
4
Variazione giornaliera
0.27%
Variazione Mensile
-0.53%
Variazione Semestrale
14.74%
Variazione Annuale
3.77%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev