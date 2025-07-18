- Panoramica
KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF
Il tasso di cambio KNOW ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.29 e ad un massimo di 11.33.
Segui le dinamiche di Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KNOW News
- Trascrizione della relazione sugli utili: Knowit AB vede un’impennata del titolo dopo i risultati del Q3 2025
- Earnings call transcript: Knowit AB sees stock surge after Q3 2025 results
- Earnings call transcript: Know IT AB’s Q2 2025 results show sales drop
- Know IT Q2 2025 presentation slides: Revenue decline continues amid strategic acquisitions
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KNOW oggi?
Oggi le azioni Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF sono prezzate a 11.29. Viene scambiato all'interno di 11.29 - 11.33, la chiusura di ieri è stata 11.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KNOW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF pagano dividendi?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF è attualmente valutato a 11.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KNOW.
Come acquistare azioni KNOW?
Puoi acquistare azioni Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF al prezzo attuale di 11.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.29 o 11.59, mentre 4 e -0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KNOW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KNOW?
Investire in Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF implica considerare l'intervallo annuale 9.59 - 11.48 e il prezzo attuale 11.29. Molti confrontano -0.53% e 14.74% prima di effettuare ordini su 11.29 o 11.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KNOW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?
Il prezzo massimo di Direxion All Cap Insider Sentiment Shares nell'ultimo anno è stato 11.48. All'interno di 9.59 - 11.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?
Il prezzo più basso di Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) nel corso dell'anno è stato 9.59. Confrontandolo con gli attuali 11.29 e 9.59 - 11.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KNOW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KNOW?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.26 e 3.77%.
- Chiusura Precedente
- 11.26
- Apertura
- 11.33
- Bid
- 11.29
- Ask
- 11.59
- Minimo
- 11.29
- Massimo
- 11.33
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- -0.53%
- Variazione Semestrale
- 14.74%
- Variazione Annuale
- 3.77%
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Agire
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Agire
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Agire
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Agire
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 548
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev