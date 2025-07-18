报价部分
货币 / KNOW
回到股票

KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF

11.29 USD 0.03 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KNOW汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点11.29和高点11.33进行交易。

关注Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

KNOW股票今天的价格是多少？

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF股票今天的定价为11.29。它在11.29 - 11.33范围内交易，昨天的收盘价为11.26，交易量达到4。KNOW的实时价格图表显示了这些更新。

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF股票是否支付股息？

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF目前的价值为11.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.77%和USD。实时查看图表以跟踪KNOW走势。

如何购买KNOW股票？

您可以以11.29的当前价格购买Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF股票。订单通常设置在11.29或11.59附近，而4和-0.35%显示市场活动。立即关注KNOW的实时图表更新。

如何投资KNOW股票？

投资Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF需要考虑年度范围9.59 - 11.48和当前价格11.29。许多人在以11.29或11.59下订单之前，会比较-0.53%和。实时查看KNOW价格图表，了解每日变化。

Direxion All Cap Insider Sentiment Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion All Cap Insider Sentiment Shares的最高价格是11.48。在9.59 - 11.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF的绩效。

Direxion All Cap Insider Sentiment Shares股票的最低价格是多少？

Direxion All Cap Insider Sentiment Shares（KNOW）的最低价格为9.59。将其与当前的11.29和9.59 - 11.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KNOW股票是什么时候拆分的？

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.26和3.77%中可见。

日范围
11.29 11.33
年范围
9.59 11.48
前一天收盘价
11.26
开盘价
11.33
卖价
11.29
买价
11.59
最低价
11.29
最高价
11.33
交易量
4
日变化
0.27%
月变化
-0.53%
6个月变化
14.74%
年变化
3.77%
24 十月, 星期五
12:30
USD
CPI 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
0.4%
12:30
USD
核心CPI月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
前值
0.3%
12:30
USD
CPI 年率y/y
实际值
3.0%
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI年率 y/y
实际值
3.0%
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI n.s.a. 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
12:30
USD
CPI
实际值
324.368
预测值
前值
323.364
14:00
USD
新屋销售量
实际值
预测值
0.694 M
前值
0.800 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-1.0%
前值
20.5%
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
53.6
预测值
55.0
前值
55.0
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
50.3
预测值
51.2
前值
51.2
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.6%
前值
4.6%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.9%
预测值
3.7%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
548
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值