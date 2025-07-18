- Aperçu
KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF
Le taux de change de KNOW a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.29 et à un maximum de 11.33.
Suivez la dynamique Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNOW Nouvelles
- Transcription de l’alerte résultats : Knowit AB voit son action bondir après les résultats du T3 2025
- Earnings call transcript: Knowit AB sees stock surge after Q3 2025 results
- Earnings call transcript: Know IT AB’s Q2 2025 results show sales drop
- Know IT Q2 2025 presentation slides: Revenue decline continues amid strategic acquisitions
Applications de Trading pour KNOW
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KNOW aujourd'hui ?
L'action Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF est cotée à 11.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 11.29 - 11.33, a clôturé hier à 11.26 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de KNOW présente ces mises à jour.
L'action Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF verse-t-elle des dividendes ?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF est actuellement valorisé à 11.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.77% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KNOW.
Comment acheter des actions KNOW ?
Vous pouvez acheter des actions Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF au cours actuel de 11.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.29 ou de 11.59, le 4 et le -0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KNOW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KNOW ?
Investir dans Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.59 - 11.48 et le prix actuel 11.29. Beaucoup comparent -0.53% et 14.74% avant de passer des ordres à 11.29 ou 11.59. Consultez le graphique du cours de KNOW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion All Cap Insider Sentiment Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion All Cap Insider Sentiment Shares l'année dernière était 11.48. Au cours de 9.59 - 11.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion All Cap Insider Sentiment Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) sur l'année a été 9.59. Sa comparaison avec 11.29 et 9.59 - 11.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KNOW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KNOW a-t-elle été divisée ?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 11.26 et 3.77% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 11.26
- Ouverture
- 11.33
- Bid
- 11.29
- Ask
- 11.59
- Plus Bas
- 11.29
- Plus Haut
- 11.33
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- -0.53%
- Changement à 6 Mois
- 14.74%
- Changement Annuel
- 3.77%
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Act
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Act
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Act
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Act
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Act
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Act
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 548
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev