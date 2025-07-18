CotationsSections
KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF

11.29 USD 0.03 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KNOW a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.29 et à un maximum de 11.33.

Suivez la dynamique Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action KNOW aujourd'hui ?

L'action Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF est cotée à 11.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 11.29 - 11.33, a clôturé hier à 11.26 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de KNOW présente ces mises à jour.

L'action Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF verse-t-elle des dividendes ?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF est actuellement valorisé à 11.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.77% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KNOW.

Comment acheter des actions KNOW ?

Vous pouvez acheter des actions Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF au cours actuel de 11.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.29 ou de 11.59, le 4 et le -0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KNOW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action KNOW ?

Investir dans Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.59 - 11.48 et le prix actuel 11.29. Beaucoup comparent -0.53% et 14.74% avant de passer des ordres à 11.29 ou 11.59. Consultez le graphique du cours de KNOW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion All Cap Insider Sentiment Shares ?

Le cours le plus élevé de Direxion All Cap Insider Sentiment Shares l'année dernière était 11.48. Au cours de 9.59 - 11.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion All Cap Insider Sentiment Shares ?

Le cours le plus bas de Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) sur l'année a été 9.59. Sa comparaison avec 11.29 et 9.59 - 11.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KNOW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action KNOW a-t-elle été divisée ?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 11.26 et 3.77% après les opérations sur titres.

Range quotidien
11.29 11.33
Range Annuel
9.59 11.48
Clôture Précédente
11.26
Ouverture
11.33
Bid
11.29
Ask
11.59
Plus Bas
11.29
Plus Haut
11.33
Volume
4
Changement quotidien
0.27%
Changement Mensuel
-0.53%
Changement à 6 Mois
14.74%
Changement Annuel
3.77%
24 octobre, vendredi
12:30
USD
CPI m/m
Act
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC de base m/m
Act
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Act
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base a/a
Act
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI de base n.s.a. m/m
Act
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI
Act
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
548
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev