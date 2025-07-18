시세섹션
통화 / KNOW
KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF

11.29 USD 0.03 (0.27%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

KNOW 환율이 오늘 0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.29이고 고가는 11.33이었습니다.

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 KNOW 주식의 가격은?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF 주식은 당일 11.29에 가격이 책정되며 11.29 - 11.33 내에서 거래되고 어제의 종가는 11.26 였고 거래 볼륨은 4이었습니다. KNOW의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF은 현재 11.29로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 3.77% 및 USD를 지켜 봅니다. KNOW의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

KNOW 주식을 매수하는 방법은?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF의 주식을 현재 11.29의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 11.59 근처로 접수되며 4 및 -0.35%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 KNOW의 업데이트를 확인해 보세요.

KNOW 주식에 투자하는 방법은?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 9.59 - 11.48 및 현재 가격 11.29을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.53% 및 14.74%를 비교합니다. KNOW 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Direxion All Cap Insider Sentiment Shares 주식 최고가는?

지난해 Direxion All Cap Insider Sentiment Shares의 최고가는 11.48였습니다. 9.59 - 11.48 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 11.26와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF의 움직임을 살펴보세요.

Direxion All Cap Insider Sentiment Shares 최저가는?

연중 Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW)의 최저 가격은 9.59였습니다. 현재 11.29 및 9.59 - 11.48와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. KNOW의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

KNOW 주식의 분할은 언제였는지?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 11.26 및 3.77%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
11.29 11.33
년간 변동
9.59 11.48
이전 종가
11.26
시가
11.33
Bid
11.29
Ask
11.59
저가
11.29
고가
11.33
볼륨
4
일일 변동
0.27%
월 변동
-0.53%
6개월 변동
14.74%
년간 변동율
3.77%
24 10월, 금요일
12:30
USD
CPI m/m
활동
0.3%
예측값
훑어보기
0.4%
12:30
USD
코어 CPI m/m
활동
0.2%
예측값
훑어보기
0.3%
12:30
USD
CPI y/y
활동
3.0%
예측값
훑어보기
12:30
USD
코어 CPI y/y
활동
3.0%
예측값
훑어보기
12:30
USD
핵심 CPI n.s.a. m/m
활동
0.3%
예측값
훑어보기
12:30
USD
CPI
활동
324.368
예측값
훑어보기
323.364
14:00
USD
신규 주택 판매
활동
예측값
0.694 M
훑어보기
0.800 M
14:00
USD
신규 주택 판매 m/m
활동
예측값
-1.0%
훑어보기
20.5%
14:00
USD
미시간 소비자심리
활동
53.6
예측값
55.0
훑어보기
55.0
14:00
USD
미시간 소비자 기대치
활동
50.3
예측값
51.2
훑어보기
51.2
14:00
USD
미시간 인플레이션 예상
활동
4.6%
예측값
4.6%
훑어보기
4.6%
14:00
USD
미시간 5년 인플레이션 예상
활동
3.9%
예측값
3.7%
훑어보기
3.7%
17:00
USD
베이커 휴즈 US Oil Rig Count
활동
예측값
훑어보기
418
17:00
USD
베이커 휴즈 미국 총 리그 수
활동
예측값
훑어보기
548
19:30
USD
CFTC 골드 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 원유 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC S&P 500 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기