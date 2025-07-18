CotizacionesSecciones
Divisas / KNOW
KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF

11.43 USD 0.14 (1.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KNOW de hoy ha cambiado un 1.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.43, mientras que el máximo ha alcanzado 11.43.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

KNOW News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de KNOW hoy?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) se evalúa hoy en 11.43. El instrumento se negocia dentro de 11.43 - 11.43; el cierre de ayer ha sido 11.29 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KNOW en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF se evalúa actualmente en 11.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.06% y USD. Monitoree los movimientos de KNOW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de KNOW?

Puede comprar acciones de Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) al precio actual de 11.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.43 o 11.73, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KNOW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de KNOW?

Invertir en Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF implica tener en cuenta el rango anual 9.59 - 11.48 y el precio actual 11.43. Muchos comparan 0.70% y 16.16% antes de colocar órdenes en 11.43 o 11.73. Estudie los cambios diarios de precios de KNOW en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?

El precio más alto de Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) en el último año ha sido 11.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.59 - 11.48, una comparación con 11.29 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?

El precio más bajo de Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) para el año ha sido 9.59. La comparación con los actuales 11.43 y 9.59 - 11.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KNOW en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KNOW?

En el pasado, Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 11.29 y 5.06% después de las acciones corporativas.

Rango diario
11.43 11.43
Rango anual
9.59 11.48
Cierres anteriores
11.29
Open
11.43
Bid
11.43
Ask
11.73
Low
11.43
High
11.43
Volumen
1
Cambio diario
1.24%
Cambio mensual
0.70%
Cambio a 6 meses
16.16%
Cambio anual
5.06%
