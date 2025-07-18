CotaçõesSeções
Moedas / KNOW
Voltar para Ações

KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF

11.29 USD 0.03 (0.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KNOW para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.29 e o mais alto foi 11.33.

Veja a dinâmica do par de moedas Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNOW Notícias

Aplicativos de negociação para KNOW

Volatrend
Darko Licardo
Indicadores
VolaTrend - Smart Volatility Trend Analyzer Transform your trading with instant market condition recognition - know whether to trend trade or range trade at a single glance! What Makes VolaTrend Different? Tired of cluttered charts with multiple indicators? VolaTrend revolutionizes market analysis by combining three powerful volatility indicators into ONE intelligent system that gives you instant market clarity through a single, customizable button. No more guessing. No more chart clutter. Ju
Prop Trading Code
Thomas Bradley Butler
Indicadores
PLEASE NOTE THIS IS PROACTIVE PRODUCT, NOT A DONE FOR YOU SET AND FORGET.  YOU MUST KNOW ABOUT OTPIMIZATION AND WANT TO BUILD YOUR OWN EA .  Prop Trading Code is one of a kind product that lets you build your own prop trading EA to attempt to pass a challenge taking it buy each day.   This is a generator that has all the conditions to generate a code that you can then use to build your own prop trading EA in your strategy tester. This empowers the trader to generate, define, build, alter and use
Quant Generator
Thomas Bradley Butler
Experts
PLEASE READ.  THIS IS A PROACTIVE PRODUCT AND REQURES ONE TO KNOW THIER RISK.  YOU MUST OPTIMIZE AS THIS IS A GENERATOR AND USES THE GENETIC OPTIMIZER IN THE MT5 PLATFROM TO GENENRATE THE SIGNALS. THERE ARE DROP-DOWN MENUS TO CHOOSE YOUR PARAMETERS FOR THE PRICE ACTION TO AND RISK. YOU MUST OPTIMIZE BEFORE TEST AND USE! Quant Generator EA Overview: The Quant Generator EA for MetaTrader 5 (MT5) is a powerful tool designed to facilitate the systematic creation and optimization of trading strategie
Quantile Moving Average Channels
Thore Johannsen
Indicadores
Quantile Moving Average Channels "KNOW WHERE OTHER MARKET PARTICIPANTS ACT" General See where zones of interest exist with quantile MA channels. It plots three lines on the main chart: two outer lines and a mid line. Most of all commonly used moving averages are between the upper and the lower band,  if the input parameters are chosen properly. This means that if the channel is relatively small, other market participants that rely on moving averages may act if the price action is near the midli
Stargogs Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
3.25 (4)
Experts
Stargogs Spike Catcher EA V3 !!!PLEASE MESSAGE ME AFTER PURCHASING THE EA I WILL HELP AND SET IT UP FOR YOU OR I'LL SEND YOU THE RIGHT SETFILES!!! !!! IMPORTANT THIS ROBOT WON'T WORK OR MAKE PROFIT WITH DEFAULT SETTINGS!!! With The Right Settings so that you can make your daily or monthly Income. This Is the best version so far. With the right Parameters you won't fail. I will also show you the results. In Version 3.0 you can Switch on/off to Choose on which indices to catch spikes on Boom and
Martina Advisor
Giovanna Talio
Experts
100 % PER MONTH PROFIT---- MY NEW SIGNAL HERE ------->   https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signals+My# THANKS FOR TRUST IN OUR PRODUCT AND SUPPORT US ! Martina Advisor 2021 is a 100 % Automatic System . Based on severals indicators on different timeframes and a SECRET TRENDING INDICATOR BUILT IN SYSTEM CHARACTERISTICS: TAKE PROFIT AND STOP LOSS FOR EVERY POSITION SIMPLE SETTINGS PLUG AND PLAY  RECOVERING SYSTEM FOR EVERY LOSS STARTING ALSO FROM 560 USD CENTS PASSED STRES
Dynamic Semi Auto Pilot MT4 Bot
Abhijeet Doiphode
Experts
****NÃO TESTE COM DEFINIÇÕES PREDEFINIDOS. BAIXAR PRÉ-SINTOMIS BOT PARA TESTE **** CONTATO PARA OFERTAS INDIVIDUAIS/DISTRIBUIDOR**** TUDO O QUE PRECISA É DE UMA TENDÊNCIA DE MERCADO A CURTO OU A LONGO PRAZO PARA UTILIZAR ESTE BOT DA MELHOR FORMA POSSÍVEL!! ! Resumo: Este é um BOT SEMI-AUTOMÁTICO que funciona em qualquer prazo, qualquer par de moedas e vários prazos para o mesmo par simultaneamente. Selecione a Direção comercial como OnlyBuy ou OnlySell . Coloca as encomendas DO MERCADO com bas
The Phoenix Program EA
Gregory Sajous
Utilitários
PLEASE NOTE:   The "AUTO" function of the EA has NOT yet been activated . It's still ongoing testing. Once it becomes available, clients will get a free upgrade to EA 2.0                        Also .... PLEASE follow the instructions below in order for the functions to work properly. Introduction: The Phoenix Project (EA) Our Expert Advisor is both refined and practical. It is geared towards helping the traders be constantly aware of their risk PER trade while it helps them manage that risk.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KNOW hoje?

Hoje Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) está avaliado em 11.29. O instrumento é negociado dentro de 11.29 - 11.33, o fechamento de ontem foi 11.26, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KNOW em tempo real.

As ações de Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF pagam dividendos?

Atualmente Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF está avaliado em 11.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.77% e USD. Monitore os movimentos de KNOW no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KNOW?

Você pode comprar ações de Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) pelo preço atual 11.29. Ordens geralmente são executadas perto de 11.29 ou 11.59, enquanto 4 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KNOW no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KNOW?

Investir em Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF envolve considerar a faixa anual 9.59 - 11.48 e o preço atual 11.29. Muitos comparam -0.53% e 14.74% antes de enviar ordens em 11.29 ou 11.59. Estude as mudanças diárias de preço de KNOW no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?

O maior preço de Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) no último ano foi 11.48. As ações oscilaram bastante dentro de 9.59 - 11.48, e a comparação com 11.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?

O menor preço de Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) no ano foi 9.59. A comparação com o preço atual 11.29 e 9.59 - 11.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KNOW em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KNOW?

No passado Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.26 e 3.77% após os eventos corporativos.

Faixa diária
11.29 11.33
Faixa anual
9.59 11.48
Fechamento anterior
11.26
Open
11.33
Bid
11.29
Ask
11.59
Low
11.29
High
11.33
Volume
4
Mudança diária
0.27%
Mudança mensal
-0.53%
Mudança de 6 meses
14.74%
Mudança anual
3.77%
24 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
0.4%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.2%
Projeç.
Prév.
0.3%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Preços ao Consumidor
Atu.
324.368
Projeç.
Prév.
323.364
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
Projeç.
0.694 milh
Prév.
0.800 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-1.0%
Prév.
20.5%
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.6
Projeç.
55.0
Prév.
55.0
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
50.3
Projeç.
51.2
Prév.
51.2
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.6%
Prév.
4.6%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.9%
Projeç.
3.7%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
548
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.