- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF
KNOWの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり11.43の安値と11.43の高値で取引されました。
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNOW News
KNOWの取引アプリ
よくあるご質問
KNOW株の現在の価格は？
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETFの株価は本日11.43です。11.43 - 11.43内で取引され、前日の終値は11.29、取引量は1に達しました。KNOWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETFの株は配当を出しますか？
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETFの現在の価格は11.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.06%やUSDにも注目します。KNOWの動きはライブチャートで確認できます。
KNOW株を買う方法は？
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETFの株は現在11.43で購入可能です。注文は通常11.43または11.73付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。KNOWの最新情報はライブチャートで確認できます。
KNOW株に投資する方法は？
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETFへの投資では、年間の値幅9.59 - 11.48と現在の11.43を考慮します。注文は多くの場合11.43や11.73で行われる前に、0.70%や16.16%と比較されます。KNOWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Direxion All Cap Insider Sentiment Sharesの株の最高値は？
Direxion All Cap Insider Sentiment Sharesの過去1年の最高値は11.48でした。9.59 - 11.48内で株価は大きく変動し、11.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fundamentals First ETF Fundamentals First ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Direxion All Cap Insider Sentiment Sharesの株の最低値は？
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares(KNOW)の年間最安値は9.59でした。現在の11.43や9.59 - 11.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KNOWの動きはライブチャートで確認できます。
KNOWの株式分割はいつ行われましたか？
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.29、5.06%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 11.29
- 始値
- 11.43
- 買値
- 11.43
- 買値
- 11.73
- 安値
- 11.43
- 高値
- 11.43
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 1.24%
- 1ヶ月の変化
- 0.70%
- 6ヶ月の変化
- 16.16%
- 1年の変化
- 5.06%