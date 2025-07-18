- Genel bakış
KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF
KNOW fiyatı bugün 0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.29 ve Yüksek fiyatı olarak 11.33 aralığında işlem gördü.
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KNOW haberleri
- Knowit AB’nin hisseleri Q3 2025 sonuçlarının ardından yükselişe geçti
- Earnings call transcript: Knowit AB sees stock surge after Q3 2025 results
- Earnings call transcript: Know IT AB’s Q2 2025 results show sales drop
- Know IT Q2 2025 presentation slides: Revenue decline continues amid strategic acquisitions
Sıkça sorulan sorular
KNOW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF hisse senedi 11.29 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 11.29 - 11.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4 değerine ulaştı. KNOW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF hisse senedi şu anda 11.29 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.77% ve USD değerlerini izler. KNOW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
KNOW hisse senedi nasıl alınır?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF hisselerini şu anki 11.29 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.29 ve Ask 11.59 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4 ve günlük değişim oranı -0.35% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KNOW fiyat hareketlerini takip edin.
KNOW hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.59 - 11.48 ve mevcut fiyatı 11.29 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.29 veya Ask 11.59 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.53% ve 6 aylık değişim oranı 14.74% değerlerini karşılaştırır. KNOW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares hisse senedi yıllık olarak 11.48 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.59 - 11.48). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF performansını takip edin.
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.59 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.29 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.59 - 11.48 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KNOW fiyat hareketlerini izleyin.
KNOW hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 11.26 ve yıllık değişim oranı 3.77% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 11.26
- Açılış
- 11.33
- Satış
- 11.29
- Alış
- 11.59
- Düşük
- 11.29
- Yüksek
- 11.33
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 0.27%
- Aylık değişim
- -0.53%
- 6 aylık değişim
- 14.74%
- Yıllık değişim
- 3.77%
- Açıklanan
- 0.3%
- Beklenti
- Önceki
- 0.4%
- Açıklanan
- 0.2%
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
- 3.0%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.0%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 0.3%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 324.368
- Beklenti
- Önceki
- 323.364
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.694 M
- Önceki
- 0.800 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -1.0%
- Önceki
- 20.5%
- Açıklanan
- 53.6
- Beklenti
- 55.0
- Önceki
- 55.0
- Açıklanan
- 50.3
- Beklenti
- 51.2
- Önceki
- 51.2
- Açıklanan
- 4.6%
- Beklenti
- 4.6%
- Önceki
- 4.6%
- Açıklanan
- 3.9%
- Beklenti
- 3.7%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 548
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki