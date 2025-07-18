KurseKategorien
Währungen / KNOW
Zurück zum Aktien

KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF

11.43 USD 0.14 (1.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KNOW hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.43 bis zu einem Hoch von 11.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNOW News

Handelsanwendungen für KNOW

Volatrend
Darko Licardo
Indikatoren
VolaTrend - Intelligenter Volatilitäts-Trend-Analysator Verändern Sie Ihren Handel mit sofortiger Erkennung der Marktbedingungen - erkennen Sie auf einen Blick, ob Sie einen Trend oder eine Handelsspanne handeln sollten! Was macht VolaTrend anders? Haben Sie genug von unübersichtlichen Charts mit mehreren Indikatoren? VolaTrend revolutioniert die Marktanalyse durch die Kombination von drei leistungsstarken Volatilitätsindikatoren in EINEM intelligenten System, das Ihnen über eine einzige, anp
Prop Trading Code
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
BITTE BEACHTEN SIE, DIES IST PROAKTIV PRODUKT, NICHT EIN FÜR SIE GETAN SETZEN UND VERGESSEN. SIE MÜSSEN ÜBER OTPIMIZATION WISSEN UND WOLLEN IHRE EIGENEN EA ZU BAUEN . Prop Trading Code ist ein einzigartiges Produkt, mit dem Sie Ihre eigenen Prop Trading EA bauen können, um zu versuchen, eine Herausforderung zu bestehen , indem es jeden Tag kaufen. Dies ist ein Generator, der alle Bedingungen hat, um einen Code zu generieren, den Sie dann verwenden können, um Ihre eigenen Prop Trading EA in Ihrem
Quant Generator
Thomas Bradley Butler
Experten
BITTE LESEN. DIES IST EIN PROAKTIVES PRODUKT UND REQURES EIN ZU WISSEN, THIER RISIKO. SIE MÜSSEN OPTIMIEREN, DA DIES EIN GENERATOR IST UND VERWENDET DIE GENETISCHE OPTIMIERER IN DER MT5 PLATFROM, UM DIE SIGNALE ZU GENERIEREN. ES GIBT DROPDOWN-MENÜS, UM IHRE PARAMETER FÜR DIE PREIS-AKTION ZU UND RISIKO ZU WÄHLEN. SIE MÜSSEN OPTIMIEREN, BEVOR SIE TESTEN UND VERWENDEN! Quant Generator EA Übersicht: Der Quant Generator EA für MetaTrader 5 (MT5) ist ein leistungsstarkes Tool, das die systematische Er
Quantile Moving Average Channels
Thore Johannsen
Indikatoren
Quantile gleitende Durchschnittskanäle "WISSEN, WO ANDERE MARKTTEILNEHMER AGIEREN" Allgemein Mit Quantil-MA-Kanälen sehen Sie, wo interessante Zonen existieren. Es werden drei Linien auf dem Hauptdiagramm eingezeichnet: zwei äußere Linien und eine Mittellinie. Die meisten der häufig verwendeten gleitenden Durchschnitte liegen zwischen dem oberen und dem unteren Band, wenn die Eingabeparameter richtig gewählt werden. Das bedeutet, dass, wenn der Kanal relativ klein ist, andere Marktteilnehmer ,
Stargogs Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
3.25 (4)
Experten
Stargogs Spike Catcher EA V3 !!!BITTE MELDEN SIE SICH NACH DEM KAUF DES EA ICH HELFE IHNEN UND RICHTE IHN FÜR SIE EIN ODER SCHICKE IHNEN DIE RICHTIGEN SETFILES!!! !! !WICHTIG DIESER ROBOTER WIRD NICHT FUNKTIONIEREN ODER GEWINN MIT STANDARDEINSTELLUNGEN MACHEN!!! Mit den richtigen Einstellungen, so dass Sie Ihr tägliches oder monatliches Einkommen machen können. Dies ist die beste Version bis jetzt. Mit den richtigen Parametern werden Sie nicht scheitern. Ich werde Ihnen auch die Ergebnisse zeig
Martina Advisor
Giovanna Talio
Experten
100 % GEWINN PRO MONAT---- MEIN NEUES SIGNAL HIER -------> https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signale+Mein# DANKE FÜR IHR VERTRAUEN IN UNSER PRODUKT UND IHRE UNTERSTÜTZUNG! Martina Advisor 2021 ist ein 100 % automatisches System. Basierend auf mehreren Indikatoren auf verschiedenen Zeitrahmen und ein SECRET TRENDING INDICATOR BUILT IN SYSTEM EIGENSCHAFTEN: TAKE PROFIT UND STOP LOSS FÜR JEDE POSITION EINFACHE EINSTELLUNGEN, PLUG AND PLAY WIEDERHERSTELLUNGSSYSTEM FÜR JEDEN
Dynamic Semi Auto Pilot MT4 Bot
Abhijeet Doiphode
Experten
****TESTEN SIE NICHT MIT STANDARDEINSTELLUNGEN. DOWNLOAD BOT PRESETS ZUM TESTEN **** KONTAKT FÜR EINZEL- / DISTRIBUTORENANGEBOTE**** ALLES, WAS SIE BRAUCHEN, IST EIN KURZ- ODER LANGFRISTIGER MARKTTREND, UM DIESEN BOT BESTMÖGLICH ZU NUTZEN!! ! Zusammenfassung: Dies ist ein halbautomatischer Bot , der auf jedem Zeitrahmen, jedem Währungspaar und mehreren Zeitrahmen für dasselbe Paar gleichzeitig arbeitet. Wählen Sie Handelsrichtung als OnlyBuy oder OnlySell . Platziert MARKET-Aufträge basierend
The Phoenix Program EA
Gregory Sajous
Utilitys
PLEASE NOTE:   The "AUTO" function of the EA has NOT yet been activated . It's still ongoing testing. Once it becomes available, clients will get a free upgrade to EA 2.0                        Also .... PLEASE follow the instructions below in order for the functions to work properly. Introduction: The Phoenix Project (EA) Our Expert Advisor is both refined and practical. It is geared towards helping the traders be constantly aware of their risk PER trade while it helps them manage that risk.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KNOW heute?

Die Aktie von Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) notiert heute bei 11.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 11.43 - 11.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.29 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von KNOW zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KNOW Dividenden?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF wird derzeit mit 11.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KNOW zu verfolgen.

Wie kaufe ich KNOW-Aktien?

Sie können Aktien von Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) zum aktuellen Kurs von 11.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.43 oder 11.73 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KNOW auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KNOW-Aktien?

Bei einer Investition in Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF müssen die jährliche Spanne 9.59 - 11.48 und der aktuelle Kurs 11.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.70% und 16.16%, bevor sie Orders zu 11.43 oder 11.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KNOW.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?

Der höchste Kurs von Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) im vergangenen Jahr lag bei 11.48. Innerhalb von 9.59 - 11.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?

Der niedrigste Kurs von Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) im Laufe des Jahres betrug 9.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.43 und der Spanne 9.59 - 11.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KNOW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KNOW statt?

Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.29 und 5.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
11.43 11.43
Jahresspanne
9.59 11.48
Vorheriger Schlusskurs
11.29
Eröffnung
11.43
Bid
11.43
Ask
11.73
Tief
11.43
Hoch
11.43
Volumen
1
Tagesänderung
1.24%
Monatsänderung
0.70%
6-Monatsänderung
16.16%
Jahresänderung
5.06%
25 Oktober, Samstag