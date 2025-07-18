- Übersicht
KNOW: Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF
Der Wechselkurs von KNOW hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.43 bis zu einem Hoch von 11.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KNOW News
- Earnings Call: Knowit-Aktie legt nach Q3-Zahlen zu – höhere Profitabilität überzeugt Anleger
- Earnings call transcript: Knowit AB sees stock surge after Q3 2025 results
- Earnings call transcript: Know IT AB’s Q2 2025 results show sales drop
- Know IT Q2 2025 presentation slides: Revenue decline continues amid strategic acquisitions
Handelsanwendungen für KNOW
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KNOW heute?
Die Aktie von Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) notiert heute bei 11.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 11.43 - 11.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.29 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von KNOW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KNOW Dividenden?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF wird derzeit mit 11.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KNOW zu verfolgen.
Wie kaufe ich KNOW-Aktien?
Sie können Aktien von Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF (KNOW) zum aktuellen Kurs von 11.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.43 oder 11.73 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KNOW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KNOW-Aktien?
Bei einer Investition in Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF müssen die jährliche Spanne 9.59 - 11.48 und der aktuelle Kurs 11.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.70% und 16.16%, bevor sie Orders zu 11.43 oder 11.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KNOW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?
Der höchste Kurs von Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) im vergangenen Jahr lag bei 11.48. Innerhalb von 9.59 - 11.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion All Cap Insider Sentiment Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion All Cap Insider Sentiment Shares (KNOW) im Laufe des Jahres betrug 9.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.43 und der Spanne 9.59 - 11.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KNOW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KNOW statt?
Fundamentals First ETF Fundamentals First ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.29 und 5.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.29
- Eröffnung
- 11.43
- Bid
- 11.43
- Ask
- 11.73
- Tief
- 11.43
- Hoch
- 11.43
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.24%
- Monatsänderung
- 0.70%
- 6-Monatsänderung
- 16.16%
- Jahresänderung
- 5.06%