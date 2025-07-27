Валюты / KBR
KBR: KBR Inc
48.21 USD 0.58 (1.19%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KBR за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.17, а максимальная — 48.81.
Следите за динамикой KBR Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KBR
Дневной диапазон
48.17 48.81
Годовой диапазон
43.89 72.60
- Предыдущее закрытие
- 48.79
- Open
- 48.62
- Bid
- 48.21
- Ask
- 48.51
- Low
- 48.17
- High
- 48.81
- Объем
- 909
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- -4.00%
- 6-месячное изменение
- -3.33%
- Годовое изменение
- -25.71%
