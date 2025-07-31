통화 / KBR
KBR: KBR Inc
48.78 USD 0.60 (1.22%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KBR 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 48.55이고 고가는 49.40이었습니다.
KBR Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KBR News
- Sterling Rallies 44% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- KBR, AFRL과 2,332억 원 규모 방위 기술 개발 계약 체결
- KBR wins $175 million in AFRL contracts for defense tech development
- 아모지, KBR과 손잡고 암모니아 기반 수소 생산 기술 실증…상업화 가능성↑
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Should You Buy Sterling Stock After Its Solid Q2 Earnings Beat?
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Big Win for KBR as NASA Hands Over $2.5B Space Support Contract
- KBR secures NASA contract worth up to $3.6 billion for astronaut health support
- S&P Global Ratings revises KBR Inc. outlook to negative
- KBR wins $2.46 billion NASA contract for human health services
- This Brown & Brown Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Brown & Brown (NYSE:BRO)
- KBR stock rating downgraded by BofA Securities after DoD contract loss
- KBR and Axiom Space complete underwater tests of lunar spacesuit
- KBR wins FEED contract for Indonesia’s Abadi LNG project
- Former Shell executive Vigeveno joins KBR’s board of directors
- KBR Stock: Spin To Win (NYSE:KBR)
- TPC to Report Q2 Earnings: Buy or Sell This Construction Stock?
- KBR (KBR) Q2 EPS Up 10% Revenue Misses
- STRL Gears Up to Post Q2 Earnings: Buy or Hold Ahead of Results?
- KBR Q2 2025 slides: Revenue growth and margin expansion amid guidance revision
- KBR tops Q2 earnings estimates, lowers revenue outlook
- KBR earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
일일 변동 비율
48.55 49.40
년간 변동
43.89 72.60
- 이전 종가
- 49.38
- 시가
- 49.40
- Bid
- 48.78
- Ask
- 49.08
- 저가
- 48.55
- 고가
- 49.40
- 볼륨
- 1.315 K
- 일일 변동
- -1.22%
- 월 변동
- -2.87%
- 6개월 변동
- -2.19%
- 년간 변동율
- -24.83%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K