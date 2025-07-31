Devises / KBR
KBR: KBR Inc
48.78 USD 0.60 (1.22%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KBR a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.55 et à un maximum de 49.40.
Suivez la dynamique KBR Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KBR Nouvelles
- Sterling Rallies 44% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- KBR remporte des contrats AFRL de 175 millions $ pour le développement de technologies de défense
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Should You Buy Sterling Stock After Its Solid Q2 Earnings Beat?
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Big Win for KBR as NASA Hands Over $2.5B Space Support Contract
- KBR secures NASA contract worth up to $3.6 billion for astronaut health support
- This Brown & Brown Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Brown & Brown (NYSE:BRO)
- KBR stock rating downgraded by BofA Securities after DoD contract loss
- KBR and Axiom Space complete underwater tests of lunar spacesuit
- KBR wins FEED contract for Indonesia’s Abadi LNG project
- Former Shell executive Vigeveno joins KBR’s board of directors
- KBR Stock: Spin To Win (NYSE:KBR)
- TPC to Report Q2 Earnings: Buy or Sell This Construction Stock?
- KBR (KBR) Q2 EPS Up 10% Revenue Misses
- STRL Gears Up to Post Q2 Earnings: Buy or Hold Ahead of Results?
- KBR Q2 2025 slides: Revenue growth and margin expansion amid guidance revision
- KBR tops Q2 earnings estimates, lowers revenue outlook
- KBR earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- KBR Inc. (KBR) Q2 Earnings Beat Estimates
Range quotidien
48.55 49.40
Range Annuel
43.89 72.60
- Clôture Précédente
- 49.38
- Ouverture
- 49.40
- Bid
- 48.78
- Ask
- 49.08
- Plus Bas
- 48.55
- Plus Haut
- 49.40
- Volume
- 1.315 K
- Changement quotidien
- -1.22%
- Changement Mensuel
- -2.87%
- Changement à 6 Mois
- -2.19%
- Changement Annuel
- -24.83%
20 septembre, samedi