Валюты / JYNT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JYNT: The Joint Corp
10.00 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JYNT за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.85, а максимальная — 10.02.
Следите за динамикой The Joint Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JYNT
- Joint Corp finalizes separation agreement with former CFO Singleton
- Do Options Traders Know Something About JYNT Stock We Don't?
- The Joint Corp. (JYNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- The Joint Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JYNT)
- The Joint Corp Q2 2025 slides: Refranchising accelerates as EBITDA jumps 52%
- The Joint Corp. (JYNT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- The Joint Corp earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Cigna (CI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Molina (MOH) Q2 Earnings Miss Estimates
- The Joint stock price target lowered to $16 at Lake Street Capital
- The Joint sells 31 corporate clinics to largest franchisee
- The Joint Corp names Scott Bowman as new CFO
- The Joint Corp at 25th Annual Consumer Growth Conference: Strategic Shift to Franchising
- The Joint Corp stock surges on repurchase plan
- The Joint Corp. authorizes $5 million stock buyback
- The Joint Corp. expands board with new director appointment
- The Joint Corp. appoints new director for growth strategy
- The Joint Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JYNT)
- The Joint Corp. (JYNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.85 10.02
Годовой диапазон
9.58 13.46
- Предыдущее закрытие
- 9.98
- Open
- 9.93
- Bid
- 10.00
- Ask
- 10.30
- Low
- 9.85
- High
- 10.02
- Объем
- 214
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- -6.19%
- 6-месячное изменение
- -20.00%
- Годовое изменение
- -11.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.