KurseKategorien
Währungen / JYNT
Zurück zum Aktien

JYNT: The Joint Corp

10.15 USD 0.11 (1.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JYNT hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.07 bis zu einem Hoch von 10.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Joint Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JYNT News

Tagesspanne
10.07 10.26
Jahresspanne
9.58 13.46
Vorheriger Schlusskurs
10.26
Eröffnung
10.26
Bid
10.15
Ask
10.45
Tief
10.07
Hoch
10.26
Volumen
106
Tagesänderung
-1.07%
Monatsänderung
-4.78%
6-Monatsänderung
-18.80%
Jahresänderung
-9.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K