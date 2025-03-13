Währungen / JYNT
JYNT: The Joint Corp
10.15 USD 0.11 (1.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JYNT hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.07 bis zu einem Hoch von 10.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Joint Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JYNT News
Tagesspanne
10.07 10.26
Jahresspanne
9.58 13.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.26
- Eröffnung
- 10.26
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Tief
- 10.07
- Hoch
- 10.26
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- -1.07%
- Monatsänderung
- -4.78%
- 6-Monatsänderung
- -18.80%
- Jahresänderung
- -9.78%
