КотировкиРазделы
Валюты / JHSC
Назад в Рынок акций США

JHSC: John Hancock Multifactor Small Cap ETF

41.52 USD 0.15 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JHSC за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.23, а максимальная — 41.52.

Следите за динамикой John Hancock Multifactor Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости JHSC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JHSC сегодня?

John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) сегодня оценивается на уровне 41.52. Инструмент торгуется в пределах 41.23 - 41.52, вчерашнее закрытие составило 41.37, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHSC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Multifactor Small Cap ETF?

John Hancock Multifactor Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 41.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.03% и USD. Отслеживайте движения JHSC на графике в реальном времени.

Как купить акции JHSC?

Вы можете купить акции John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) по текущей цене 41.52. Ордера обычно размещаются около 41.52 или 41.82, тогда как 8 и 0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHSC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JHSC?

Инвестирование в John Hancock Multifactor Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 31.96 - 44.09 и текущей цены 41.52. Многие сравнивают -0.24% и 15.95% перед размещением ордеров на 41.52 или 41.82. Изучайте ежедневные изменения цены JHSC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Multifactor Small Cap ETF?

Самая высокая цена John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) за последний год составила 44.09. Акции заметно колебались в пределах 31.96 - 44.09, сравнение с 41.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Multifactor Small Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Multifactor Small Cap ETF?

Самая низкая цена John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) за год составила 31.96. Сравнение с текущими 41.52 и 31.96 - 44.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHSC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JHSC?

В прошлом John Hancock Multifactor Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.37 и 4.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.23 41.52
Годовой диапазон
31.96 44.09
Предыдущее закрытие
41.37
Open
41.23
Bid
41.52
Ask
41.82
Low
41.23
High
41.52
Объем
8
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
-0.24%
6-месячное изменение
15.95%
Годовое изменение
4.03%
14 октября, вторник
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
08:00
ALL
Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:20
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
19:25
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.