JHSC: John Hancock Multifactor Small Cap ETF
Der Wechselkurs von JHSC hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.16 bis zu einem Hoch von 42.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die John Hancock Multifactor Small Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JHSC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JHSC heute?
Die Aktie von John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) notiert heute bei 42.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 42.16 - 42.44 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.93 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von JHSC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JHSC Dividenden?
John Hancock Multifactor Small Cap ETF wird derzeit mit 42.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JHSC zu verfolgen.
Wie kaufe ich JHSC-Aktien?
Sie können Aktien von John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) zum aktuellen Kurs von 42.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.20 oder 42.50 platziert, während 9 und -0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JHSC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JHSC-Aktien?
Bei einer Investition in John Hancock Multifactor Small Cap ETF müssen die jährliche Spanne 31.96 - 44.09 und der aktuelle Kurs 42.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.39% und 17.84%, bevor sie Orders zu 42.20 oder 42.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JHSC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von John Hancock Multifactor Small Cap ETF?
Der höchste Kurs von John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) im vergangenen Jahr lag bei 44.09. Innerhalb von 31.96 - 44.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von John Hancock Multifactor Small Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von John Hancock Multifactor Small Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) im Laufe des Jahres betrug 31.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.20 und der Spanne 31.96 - 44.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JHSC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JHSC statt?
John Hancock Multifactor Small Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.93 und 5.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.93
- Eröffnung
- 42.33
- Bid
- 42.20
- Ask
- 42.50
- Tief
- 42.16
- Hoch
- 42.44
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- 1.39%
- 6-Monatsänderung
- 17.84%
- Jahresänderung
- 5.74%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 10.7
- Erw
- -13.1
- Vorh
- -8.7
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh