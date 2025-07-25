CotationsSections
JHSC: John Hancock Multifactor Small Cap ETF

41.52 USD 0.15 (0.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JHSC a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.23 et à un maximum de 41.52.

Suivez la dynamique John Hancock Multifactor Small Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action JHSC aujourd'hui ?

L'action John Hancock Multifactor Small Cap ETF est cotée à 41.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 41.23 - 41.52, a clôturé hier à 41.37 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de JHSC présente ces mises à jour.

L'action John Hancock Multifactor Small Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

John Hancock Multifactor Small Cap ETF est actuellement valorisé à 41.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JHSC.

Comment acheter des actions JHSC ?

Vous pouvez acheter des actions John Hancock Multifactor Small Cap ETF au cours actuel de 41.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 41.52 ou de 41.82, le 8 et le 0.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JHSC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action JHSC ?

Investir dans John Hancock Multifactor Small Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.96 - 44.09 et le prix actuel 41.52. Beaucoup comparent -0.24% et 15.95% avant de passer des ordres à 41.52 ou 41.82. Consultez le graphique du cours de JHSC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action John Hancock Multifactor Small Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de John Hancock Multifactor Small Cap ETF l'année dernière était 44.09. Au cours de 31.96 - 44.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 41.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de John Hancock Multifactor Small Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action John Hancock Multifactor Small Cap ETF ?

Le cours le plus bas de John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) sur l'année a été 31.96. Sa comparaison avec 41.52 et 31.96 - 44.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JHSC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action JHSC a-t-elle été divisée ?

John Hancock Multifactor Small Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 41.37 et 4.03% après les opérations sur titres.

Range quotidien
41.23 41.52
Range Annuel
31.96 44.09
Clôture Précédente
41.37
Ouverture
41.23
Bid
41.52
Ask
41.82
Plus Bas
41.23
Plus Haut
41.52
Volume
8
Changement quotidien
0.36%
Changement Mensuel
-0.24%
Changement à 6 Mois
15.95%
Changement Annuel
4.03%
