报价部分
货币 / JHSC
回到股票

JHSC: John Hancock Multifactor Small Cap ETF

41.52 USD 0.15 (0.36%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JHSC汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点41.23和高点41.52进行交易。

关注John Hancock Multifactor Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JHSC新闻

常见问题解答

JHSC股票今天的价格是多少？

John Hancock Multifactor Small Cap ETF股票今天的定价为41.52。它在41.23 - 41.52范围内交易，昨天的收盘价为41.37，交易量达到8。JHSC的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Multifactor Small Cap ETF股票是否支付股息？

John Hancock Multifactor Small Cap ETF目前的价值为41.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.03%和USD。实时查看图表以跟踪JHSC走势。

如何购买JHSC股票？

您可以以41.52的当前价格购买John Hancock Multifactor Small Cap ETF股票。订单通常设置在41.52或41.82附近，而8和0.70%显示市场活动。立即关注JHSC的实时图表更新。

如何投资JHSC股票？

投资John Hancock Multifactor Small Cap ETF需要考虑年度范围31.96 - 44.09和当前价格41.52。许多人在以41.52或41.82下订单之前，会比较-0.24%和。实时查看JHSC价格图表，了解每日变化。

John Hancock Multifactor Small Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock Multifactor Small Cap ETF的最高价格是44.09。在31.96 - 44.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Multifactor Small Cap ETF的绩效。

John Hancock Multifactor Small Cap ETF股票的最低价格是多少？

John Hancock Multifactor Small Cap ETF（JHSC）的最低价格为31.96。将其与当前的41.52和31.96 - 44.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHSC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHSC股票是什么时候拆分的？

John Hancock Multifactor Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.37和4.03%中可见。

日范围
41.23 41.52
年范围
31.96 44.09
前一天收盘价
41.37
开盘价
41.23
卖价
41.52
买价
41.82
最低价
41.23
最高价
41.52
交易量
8
日变化
0.36%
月变化
-0.24%
6个月变化
15.95%
年变化
4.03%
14 十月, 星期二
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
08:00
ALL
国际能源署(IEA)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:20
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
19:25
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值