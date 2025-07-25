- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JHSC: John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSCの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり42.16の安値と42.44の高値で取引されました。
John Hancock Multifactor Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JHSC News
- Is John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) a Strong ETF Right Now?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) Be on Your Investing Radar?
- Is John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) a Strong ETF Right Now?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
よくあるご質問
JHSC株の現在の価格は？
John Hancock Multifactor Small Cap ETFの株価は本日42.20です。42.16 - 42.44内で取引され、前日の終値は41.93、取引量は9に達しました。JHSCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
John Hancock Multifactor Small Cap ETFの株は配当を出しますか？
John Hancock Multifactor Small Cap ETFの現在の価格は42.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.74%やUSDにも注目します。JHSCの動きはライブチャートで確認できます。
JHSC株を買う方法は？
John Hancock Multifactor Small Cap ETFの株は現在42.20で購入可能です。注文は通常42.20または42.50付近で行われ、9や-0.31%が市場の動きを示します。JHSCの最新情報はライブチャートで確認できます。
JHSC株に投資する方法は？
John Hancock Multifactor Small Cap ETFへの投資では、年間の値幅31.96 - 44.09と現在の42.20を考慮します。注文は多くの場合42.20や42.50で行われる前に、1.39%や17.84%と比較されます。JHSCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
John Hancock Multifactor Small Cap ETFの株の最高値は？
John Hancock Multifactor Small Cap ETFの過去1年の最高値は44.09でした。31.96 - 44.09内で株価は大きく変動し、41.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。John Hancock Multifactor Small Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
John Hancock Multifactor Small Cap ETFの株の最低値は？
John Hancock Multifactor Small Cap ETF(JHSC)の年間最安値は31.96でした。現在の42.20や31.96 - 44.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JHSCの動きはライブチャートで確認できます。
JHSCの株式分割はいつ行われましたか？
John Hancock Multifactor Small Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.93、5.74%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 41.93
- 始値
- 42.33
- 買値
- 42.20
- 買値
- 42.50
- 安値
- 42.16
- 高値
- 42.44
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- 0.64%
- 1ヶ月の変化
- 1.39%
- 6ヶ月の変化
- 17.84%
- 1年の変化
- 5.74%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前