JHSC: John Hancock Multifactor Small Cap ETF

42.20 USD 0.27 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JHSCの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり42.16の安値と42.44の高値で取引されました。

John Hancock Multifactor Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

JHSC株の現在の価格は？

John Hancock Multifactor Small Cap ETFの株価は本日42.20です。42.16 - 42.44内で取引され、前日の終値は41.93、取引量は9に達しました。JHSCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

John Hancock Multifactor Small Cap ETFの株は配当を出しますか？

John Hancock Multifactor Small Cap ETFの現在の価格は42.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.74%やUSDにも注目します。JHSCの動きはライブチャートで確認できます。

JHSC株を買う方法は？

John Hancock Multifactor Small Cap ETFの株は現在42.20で購入可能です。注文は通常42.20または42.50付近で行われ、9や-0.31%が市場の動きを示します。JHSCの最新情報はライブチャートで確認できます。

JHSC株に投資する方法は？

John Hancock Multifactor Small Cap ETFへの投資では、年間の値幅31.96 - 44.09と現在の42.20を考慮します。注文は多くの場合42.20や42.50で行われる前に、1.39%や17.84%と比較されます。JHSCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

John Hancock Multifactor Small Cap ETFの株の最高値は？

John Hancock Multifactor Small Cap ETFの過去1年の最高値は44.09でした。31.96 - 44.09内で株価は大きく変動し、41.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。John Hancock Multifactor Small Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

John Hancock Multifactor Small Cap ETFの株の最低値は？

John Hancock Multifactor Small Cap ETF(JHSC)の年間最安値は31.96でした。現在の42.20や31.96 - 44.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JHSCの動きはライブチャートで確認できます。

JHSCの株式分割はいつ行われましたか？

John Hancock Multifactor Small Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.93、5.74%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
42.16 42.44
1年のレンジ
31.96 44.09
以前の終値
41.93
始値
42.33
買値
42.20
買値
42.50
安値
42.16
高値
42.44
出来高
9
1日の変化
0.64%
1ヶ月の変化
1.39%
6ヶ月の変化
17.84%
1年の変化
5.74%
15 10月, 水曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
10.7
期待
-13.1
-8.7
17:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
18:00
USD
地区連銀経済報告
実際
期待