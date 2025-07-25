KotasyonBölümler
JHSC: John Hancock Multifactor Small Cap ETF

41.90 USD 0.53 (1.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JHSC fiyatı bugün 1.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.23 ve Yüksek fiyatı olarak 41.90 aralığında işlem gördü.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

JHSC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün John Hancock Multifactor Small Cap ETF hisse senedi 41.90 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 41.23 - 41.90 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 41.37 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 17 değerine ulaştı. JHSC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

John Hancock Multifactor Small Cap ETF hisse senedi şu anda 41.90 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.99% ve USD değerlerini izler. JHSC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

JHSC hisse senedi nasıl alınır?

John Hancock Multifactor Small Cap ETF hisselerini şu anki 41.90 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 41.90 ve Ask 42.20 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 17 ve günlük değişim oranı 1.63% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte JHSC fiyat hareketlerini takip edin.

JHSC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

John Hancock Multifactor Small Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 31.96 - 44.09 ve mevcut fiyatı 41.90 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 41.90 veya Ask 42.20 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.67% ve 6 aylık değişim oranı 17.01% değerlerini karşılaştırır. JHSC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

John Hancock Multifactor Small Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 44.09 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 31.96 - 44.09). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 41.37 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak John Hancock Multifactor Small Cap ETF performansını takip edin.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 31.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 41.90 ve hareket ettiği yıllık aralık 31.96 - 44.09 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki JHSC fiyat hareketlerini izleyin.

JHSC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

John Hancock Multifactor Small Cap ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 41.37 ve yıllık değişim oranı 4.99% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
41.23 41.90
Yıllık aralık
31.96 44.09
Önceki kapanış
41.37
Açılış
41.23
Satış
41.90
Alış
42.20
Düşük
41.23
Yüksek
41.90
Hacim
17
Günlük değişim
1.28%
Aylık değişim
0.67%
6 aylık değişim
17.01%
Yıllık değişim
4.99%
