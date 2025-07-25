CotaçõesSeções
JHSC: John Hancock Multifactor Small Cap ETF

41.60 USD 0.23 (0.56%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JHSC para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.23 e o mais alto foi 41.60.

Veja a dinâmica do par de moedas John Hancock Multifactor Small Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

JHSC Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JHSC hoje?

Hoje John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) está avaliado em 41.60. O instrumento é negociado dentro de 41.23 - 41.60, o fechamento de ontem foi 41.37, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JHSC em tempo real.

As ações de John Hancock Multifactor Small Cap ETF pagam dividendos?

Atualmente John Hancock Multifactor Small Cap ETF está avaliado em 41.60. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.23% e USD. Monitore os movimentos de JHSC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JHSC?

Você pode comprar ações de John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) pelo preço atual 41.60. Ordens geralmente são executadas perto de 41.60 ou 41.90, enquanto 11 e 0.90% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JHSC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JHSC?

Investir em John Hancock Multifactor Small Cap ETF envolve considerar a faixa anual 31.96 - 44.09 e o preço atual 41.60. Muitos comparam -0.05% e 16.17% antes de enviar ordens em 41.60 ou 41.90. Estude as mudanças diárias de preço de JHSC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações John Hancock Multifactor Small Cap ETF?

O maior preço de John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) no último ano foi 44.09. As ações oscilaram bastante dentro de 31.96 - 44.09, e a comparação com 41.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de John Hancock Multifactor Small Cap ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações John Hancock Multifactor Small Cap ETF?

O menor preço de John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) no ano foi 31.96. A comparação com o preço atual 41.60 e 31.96 - 44.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JHSC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JHSC?

No passado John Hancock Multifactor Small Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.37 e 4.23% após os eventos corporativos.

Faixa diária
41.23 41.60
Faixa anual
31.96 44.09
Fechamento anterior
41.37
Open
41.23
Bid
41.60
Ask
41.90
Low
41.23
High
41.60
Volume
11
Mudança diária
0.56%
Mudança mensal
-0.05%
Mudança de 6 meses
16.17%
Mudança anual
4.23%
