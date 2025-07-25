- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
JHSC: John Hancock Multifactor Small Cap ETF
A taxa do JHSC para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.23 e o mais alto foi 41.60.
Veja a dinâmica do par de moedas John Hancock Multifactor Small Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JHSC Notícias
- Is John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) a Strong ETF Right Now?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) Be on Your Investing Radar?
- Is John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) a Strong ETF Right Now?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JHSC hoje?
Hoje John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) está avaliado em 41.60. O instrumento é negociado dentro de 41.23 - 41.60, o fechamento de ontem foi 41.37, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JHSC em tempo real.
As ações de John Hancock Multifactor Small Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente John Hancock Multifactor Small Cap ETF está avaliado em 41.60. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.23% e USD. Monitore os movimentos de JHSC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JHSC?
Você pode comprar ações de John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) pelo preço atual 41.60. Ordens geralmente são executadas perto de 41.60 ou 41.90, enquanto 11 e 0.90% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JHSC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JHSC?
Investir em John Hancock Multifactor Small Cap ETF envolve considerar a faixa anual 31.96 - 44.09 e o preço atual 41.60. Muitos comparam -0.05% e 16.17% antes de enviar ordens em 41.60 ou 41.90. Estude as mudanças diárias de preço de JHSC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações John Hancock Multifactor Small Cap ETF?
O maior preço de John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) no último ano foi 44.09. As ações oscilaram bastante dentro de 31.96 - 44.09, e a comparação com 41.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de John Hancock Multifactor Small Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações John Hancock Multifactor Small Cap ETF?
O menor preço de John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) no ano foi 31.96. A comparação com o preço atual 41.60 e 31.96 - 44.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JHSC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JHSC?
No passado John Hancock Multifactor Small Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.37 e 4.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 41.37
- Open
- 41.23
- Bid
- 41.60
- Ask
- 41.90
- Low
- 41.23
- High
- 41.60
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- -0.05%
- Mudança de 6 meses
- 16.17%
- Mudança anual
- 4.23%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.