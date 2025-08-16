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ITAN: Sparkline Intangible Value ETF

44.70 USD 0.25 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ITAN за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.54, а максимальная — 44.73.

Следите за динамикой Sparkline Intangible Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ITAN сегодня?

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) сегодня оценивается на уровне 44.70. Инструмент торгуется в пределах 44.54 - 44.73, вчерашнее закрытие составило 44.45, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sparkline Intangible Value ETF?

Sparkline Intangible Value ETF в настоящее время оценивается в 44.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.99% и USD. Отслеживайте движения ITAN на графике в реальном времени.

Как купить акции ITAN?

Вы можете купить акции Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) по текущей цене 44.70. Ордера обычно размещаются около 44.70 или 45.00, тогда как 15 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ITAN?

Инвестирование в Sparkline Intangible Value ETF предполагает учет годового диапазона 33.33 - 44.73 и текущей цены 44.70. Многие сравнивают 3.28% и 19.71% перед размещением ордеров на 44.70 или 45.00. Изучайте ежедневные изменения цены ITAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sparkline Intangible Value ETF?

Самая высокая цена Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) за последний год составила 44.73. Акции заметно колебались в пределах 33.33 - 44.73, сравнение с 44.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sparkline Intangible Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sparkline Intangible Value ETF?

Самая низкая цена Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) за год составила 33.33. Сравнение с текущими 44.70 и 33.33 - 44.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ITAN?

В прошлом Sparkline Intangible Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.45 и 33.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.54 44.73
Годовой диапазон
33.33 44.73
Предыдущее закрытие
44.45
Open
44.54
Bid
44.70
Ask
45.00
Low
44.54
High
44.73
Объем
15
Дневное изменение
0.56%
Месячное изменение
3.28%
6-месячное изменение
19.71%
Годовое изменение
33.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%