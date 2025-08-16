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ITAN: Sparkline Intangible Value ETF
Курс ITAN за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.54, а максимальная — 44.73.
Следите за динамикой Sparkline Intangible Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ITAN сегодня?
Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) сегодня оценивается на уровне 44.70. Инструмент торгуется в пределах 44.54 - 44.73, вчерашнее закрытие составило 44.45, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sparkline Intangible Value ETF?
Sparkline Intangible Value ETF в настоящее время оценивается в 44.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.99% и USD. Отслеживайте движения ITAN на графике в реальном времени.
Как купить акции ITAN?
Вы можете купить акции Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) по текущей цене 44.70. Ордера обычно размещаются около 44.70 или 45.00, тогда как 15 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ITAN?
Инвестирование в Sparkline Intangible Value ETF предполагает учет годового диапазона 33.33 - 44.73 и текущей цены 44.70. Многие сравнивают 3.28% и 19.71% перед размещением ордеров на 44.70 или 45.00. Изучайте ежедневные изменения цены ITAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sparkline Intangible Value ETF?
Самая высокая цена Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) за последний год составила 44.73. Акции заметно колебались в пределах 33.33 - 44.73, сравнение с 44.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sparkline Intangible Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sparkline Intangible Value ETF?
Самая низкая цена Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) за год составила 33.33. Сравнение с текущими 44.70 и 33.33 - 44.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ITAN?
В прошлом Sparkline Intangible Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.45 и 33.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.45
- Open
- 44.54
- Bid
- 44.70
- Ask
- 45.00
- Low
- 44.54
- High
- 44.73
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- 3.28%
- 6-месячное изменение
- 19.71%
- Годовое изменение
- 33.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%