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ITAN: Sparkline Intangible Value ETF

44.55 USD 0.15 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITAN汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点44.52和高点44.70进行交易。

关注Sparkline Intangible Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITAN新闻

常见问题解答

ITAN股票今天的价格是多少？

Sparkline Intangible Value ETF股票今天的定价为44.55。它在44.52 - 44.70范围内交易，昨天的收盘价为44.70，交易量达到15。ITAN的实时价格图表显示了这些更新。

Sparkline Intangible Value ETF股票是否支付股息？

Sparkline Intangible Value ETF目前的价值为44.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.54%和USD。实时查看图表以跟踪ITAN走势。

如何购买ITAN股票？

您可以以44.55的当前价格购买Sparkline Intangible Value ETF股票。订单通常设置在44.55或44.85附近，而15和0.07%显示市场活动。立即关注ITAN的实时图表更新。

如何投资ITAN股票？

投资Sparkline Intangible Value ETF需要考虑年度范围33.33 - 44.73和当前价格44.55。许多人在以44.55或44.85下订单之前，会比较2.93%和。实时查看ITAN价格图表，了解每日变化。

Sparkline Intangible Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sparkline Intangible Value ETF的最高价格是44.73。在33.33 - 44.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sparkline Intangible Value ETF的绩效。

Sparkline Intangible Value ETF股票的最低价格是多少？

Sparkline Intangible Value ETF（ITAN）的最低价格为33.33。将其与当前的44.55和33.33 - 44.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITAN股票是什么时候拆分的？

Sparkline Intangible Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.70和33.54%中可见。

日范围
44.52 44.70
年范围
33.33 44.73
前一天收盘价
44.70
开盘价
44.52
卖价
44.55
买价
44.85
最低价
44.52
最高价
44.70
交易量
15
日变化
-0.34%
月变化
2.93%
6个月变化
19.31%
年变化
33.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%