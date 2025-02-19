КотировкиРазделы
Валюты / INSG
INSG: Inseego Corp

12.83 USD 0.19 (1.46%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INSG за сегодня изменился на -1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.69, а максимальная — 13.18.

Следите за динамикой Inseego Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.69 13.18
Годовой диапазон
6.24 20.66
Предыдущее закрытие
13.02
Open
13.00
Bid
12.83
Ask
13.13
Low
12.69
High
13.18
Объем
613
Дневное изменение
-1.46%
Месячное изменение
3.47%
6-месячное изменение
58.59%
Годовое изменение
-20.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.