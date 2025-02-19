FiyatlarBölümler
Dövizler / INSG
Geri dön - Hisse senetleri

INSG: Inseego Corp

13.41 USD 0.37 (2.84%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INSG fiyatı bugün 2.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.93 ve Yüksek fiyatı olarak 13.56 aralığında işlem gördü.

Inseego Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INSG haberleri

Günlük aralık
12.93 13.56
Yıllık aralık
6.24 20.66
Önceki kapanış
13.04
Açılış
13.13
Satış
13.41
Alış
13.71
Düşük
12.93
Yüksek
13.56
Hacim
851
Günlük değişim
2.84%
Aylık değişim
8.15%
6 aylık değişim
65.76%
Yıllık değişim
-17.12%
21 Eylül, Pazar