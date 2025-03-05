Валюты / HYFM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HYFM: Hydrofarm Holdings Group Inc
3.05 USD 0.15 (4.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HYFM за сегодня изменился на -4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.05, а максимальная — 3.29.
Следите за динамикой Hydrofarm Holdings Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HYFM
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hydrofarm Q2 2025 slides: revenue decline continues as restructuring efforts intensify
- L.B. Foster (FSTR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BG Q2 Earnings Beat, Revenues Down Y/Y on Weak Results Across Segments
- Bunge Global (BG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- This Week In Cannabis: Earnings Season, Uruguay's 'Pepe' Mujica's Legacy, DEA's Meme Backlash, California's Tax Hike, The DEA's Stance And More - Advanced Flower Capital (NASDAQ:AFCG), Ascend Wellness Holdings (OTC:AAWH)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.05 3.29
Годовой диапазон
1.50 8.60
- Предыдущее закрытие
- 3.20
- Open
- 3.22
- Bid
- 3.05
- Ask
- 3.35
- Low
- 3.05
- High
- 3.29
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -4.69%
- Месячное изменение
- -35.11%
- 6-месячное изменение
- 61.38%
- Годовое изменение
- -55.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.