货币 / HYFM
HYFM: Hydrofarm Holdings Group Inc
3.13 USD 0.08 (2.62%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HYFM汇率已更改2.62%。当日，交易品种以低点3.13和高点3.13进行交易。
关注Hydrofarm Holdings Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYFM新闻
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hydrofarm Q2 2025 slides: revenue decline continues as restructuring efforts intensify
- L.B. Foster (FSTR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BG Q2 Earnings Beat, Revenues Down Y/Y on Weak Results Across Segments
- Bunge Global (BG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- This Week In Cannabis: Earnings Season, Uruguay's 'Pepe' Mujica's Legacy, DEA's Meme Backlash, California's Tax Hike, The DEA's Stance And More - Advanced Flower Capital (NASDAQ:AFCG), Ascend Wellness Holdings (OTC:AAWH)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.13 3.13
年范围
1.50 8.60
- 前一天收盘价
- 3.05
- 开盘价
- 3.13
- 卖价
- 3.13
- 买价
- 3.43
- 最低价
- 3.13
- 最高价
- 3.13
- 交易量
- 1
- 日变化
- 2.62%
- 月变化
- -33.40%
- 6个月变化
- 65.61%
- 年变化
- -53.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值