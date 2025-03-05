通貨 / HYFM
HYFM: Hydrofarm Holdings Group Inc
3.24 USD 0.11 (3.51%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HYFMの今日の為替レートは、3.51%変化しました。日中、通貨は1あたり3.14の安値と3.24の高値で取引されました。
Hydrofarm Holdings Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HYFM News
1日のレンジ
3.14 3.24
1年のレンジ
1.50 8.60
- 以前の終値
- 3.13
- 始値
- 3.14
- 買値
- 3.24
- 買値
- 3.54
- 安値
- 3.14
- 高値
- 3.24
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 3.51%
- 1ヶ月の変化
- -31.06%
- 6ヶ月の変化
- 71.43%
- 1年の変化
- -52.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K