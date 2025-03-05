QuotazioniSezioni
Valute / HYFM
Tornare a Azioni

HYFM: Hydrofarm Holdings Group Inc

3.23 USD 0.01 (0.31%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HYFM ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.01 e ad un massimo di 3.26.

Segui le dinamiche di Hydrofarm Holdings Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYFM News

Intervallo Giornaliero
3.01 3.26
Intervallo Annuale
1.50 8.60
Chiusura Precedente
3.24
Apertura
3.26
Bid
3.23
Ask
3.53
Minimo
3.01
Massimo
3.26
Volume
86
Variazione giornaliera
-0.31%
Variazione Mensile
-31.28%
Variazione Semestrale
70.90%
Variazione Annuale
-52.50%
21 settembre, domenica