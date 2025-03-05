Dövizler / HYFM
HYFM: Hydrofarm Holdings Group Inc
3.23 USD 0.01 (0.31%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HYFM fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.01 ve Yüksek fiyatı olarak 3.26 aralığında işlem gördü.
Hydrofarm Holdings Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYFM haberleri
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hydrofarm Q2 2025 slides: revenue decline continues as restructuring efforts intensify
- L.B. Foster (FSTR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BG Q2 Earnings Beat, Revenues Down Y/Y on Weak Results Across Segments
- Bunge Global (BG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- This Week In Cannabis: Earnings Season, Uruguay's 'Pepe' Mujica's Legacy, DEA's Meme Backlash, California's Tax Hike, The DEA's Stance And More - Advanced Flower Capital (NASDAQ:AFCG), Ascend Wellness Holdings (OTC:AAWH)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.01 3.26
Yıllık aralık
1.50 8.60
- Önceki kapanış
- 3.24
- Açılış
- 3.26
- Satış
- 3.23
- Alış
- 3.53
- Düşük
- 3.01
- Yüksek
- 3.26
- Hacim
- 86
- Günlük değişim
- -0.31%
- Aylık değişim
- -31.28%
- 6 aylık değişim
- 70.90%
- Yıllık değişim
- -52.50%
21 Eylül, Pazar